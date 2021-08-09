Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi

09.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 11:03
Tokyo Olimpiyatları bitti ama yankısı hala sürüyor. Müsabakalar sonucunda kazanılan madalyalar, kırılan rekorlar konuşulurken, bir de özel yetenekler hafızalara kazındı. İşte o özel yeteneğe sahip isimlerden biri, İngiliz atlama sporcusu Tom Daley.
10 metre senkronize dalışta ülkesine altın madalya kazandırmakla yetinmeyen Daley, arkadaşının Fransız bulldog’u cinsi köpeğine kazak örmek için de zaman buldu.
Müsabakalara hazırlık süreciyle ilgili de paylaşım yapan sporcu, “Tüm bu süreç boyunca beni aklı başında tutan tek şey, örgü, tığ işi ve dikişle ilgili her şeye olan aşkım” dedi.
Daley, ön elemelerde dalışlar arasındaki uzun bekleme sürelerini örgü örerek geçirdi.
Sporcunun 3,3 milyon takipçisi olan kişisel hesabının yanı sıra örgü işlerini paylaştığı 1,3 milyon takipçisi olan bir Instagram hesabı daha bulunuyor.
ATLAMAYA 7 YAŞINDA BAŞLADI
10 metre kule atlamada yarışan Daley, bir Plymouth Dalış Kulübü sporcusu. Daley, 7 yaşında atlamaya başladı.