Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi

Tokyo Olimpiyatları bitti ama yankısı hala sürüyor. Müsabakalar sonucunda kazanılan madalyalar, kırılan rekorlar konuşulurken, bir de özel yetenekler hafızalara kazındı. İşte o özel yeteneğe sahip isimlerden biri, İngiliz atlama sporcusu Tom Daley.

Olimpiyat temalı kazağını da yarışlar esnasında tamamlayan Delay, Instagram paylaşımında, “Tokyo’ya geldiğimde, ileride Tokyo’yu hatırlamak istediğimde bana burayı hatırlatacak bir şey yapmak istedim. Bu oyunlarla ilgili her şeyi ifade edecek renk çalışması için bir desen tasarladım!” notunu yazdı.