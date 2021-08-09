Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi

Tokyo Olimpiyatları'nda senkronize dalışta altın madalya kazanan İngiliz sporcu Tom Daley, yarışlardaki başarısı kadar havuz kenarında sergilediği örgü örme hobisiyle de Tokyo'nun en akılda kalan isimlerinden oldu.

09.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 11:03

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 1

Tokyo Olimpiyatları bitti ama yankısı hala sürüyor. Müsabakalar sonucunda kazanılan madalyalar, kırılan rekorlar konuşulurken, bir de özel yetenekler hafızalara kazındı. İşte o özel yeteneğe sahip isimlerden biri, İngiliz atlama sporcusu Tom Daley.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 2
Yarışlar esnasında havuz başında atlama sırasını beklerke zamanını örgü örerek değerlendiren isim, Tokyo Olimpiyatları’nın en ilginç sporcusu olarak adını yazdırdı.
Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 3
Örgü örme hobisini Tokyo’ya da taşıyan Daley, havuzda olmadığı zamanlarda elinde şişleri ve ipiyle görüldü.
Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 4

10 metre senkronize dalışta ülkesine altın madalya kazandırmakla yetinmeyen Daley, arkadaşının Fransız bulldog’u cinsi köpeğine kazak örmek için de zaman buldu.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 5
Olimpiyat temalı kazağını da yarışlar esnasında tamamlayan Delay, Instagram paylaşımında, “Tokyo’ya geldiğimde, ileride Tokyo’yu hatırlamak istediğimde bana burayı hatırlatacak bir şey yapmak istedim. Bu oyunlarla ilgili her şeyi ifade edecek renk çalışması için bir desen tasarladım!” notunu yazdı.
Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 6

Müsabakalara hazırlık süreciyle ilgili de paylaşım yapan sporcu, “Tüm bu süreç boyunca beni aklı başında tutan tek şey, örgü, tığ işi ve dikişle ilgili her şeye olan aşkım” dedi.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 7
27 yaşındaki sporcu, The Guardian’a verdiği röportajda, örgü örmenin sakin kalmasını sağladığını söyledi. Gazete, Daley’i “Dünyanın en büyük tığ işi influencer’ı” olarak nitelendirdi.
Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 8

Daley, ön elemelerde dalışlar arasındaki uzun bekleme sürelerini örgü örerek geçirdi.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 9

Sporcunun 3,3 milyon takipçisi olan kişisel hesabının yanı sıra örgü işlerini paylaştığı 1,3 milyon takipçisi olan bir Instagram hesabı daha bulunuyor.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 10

ATLAMAYA 7 YAŞINDA BAŞLADI

10 metre kule atlamada yarışan Daley, bir Plymouth Dalış Kulübü sporcusu. Daley, 7 yaşında atlamaya başladı.

Olimpiyat şampiyonu sporcu Tom Daley'in örgü örme hobisi - 11
Time dergisi tarafından 2008 Yaz Olimpiyatları'nda izlenmesi gereken 100 sporcu arasından 63. sırada gösterilen Daley, 2012 Londra OLimpiyatları'nda ülkesine bronz madalya kazandırdı.

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