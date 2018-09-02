Olivia Culpo: Bunun için çok gencim

1 2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu. İşte 26 yaşındaki yıldızı açıklamalarından satır başları...

2 "Sosyal medyada hoş olmayan yorum yapanları engelliyorum. Arkadaşlarım ve ailemin görüşlerine önem veririm."

3 "Okuda her zaman ‘A tipi’ öğrencilerden oldum. Notlarım yüksek olması ve iyi bir öğrenci olmak için kendime çok baskı uyguladım."

4 "Anne olmak şu anda düşündüğüm bir şey değil. Bunun için henüz çok genç hissediyorum. Daha 26 yaşındayım!"

5 "Çok fazla kadın gibi giyinmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum"