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Olivia Culpo: Bunun için çok gencim

Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo Haute Living dergisine yaptığı açıklamada, “Anne olmayı henüz düşünmüyorum. Bunun için çok genç hissediyorum" dedi.

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    2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo, kapak kızı olduğu Haute Living dergisine konuştu. İşte 26 yaşındaki yıldızı açıklamalarından satır başları...
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    "Sosyal medyada hoş olmayan yorum yapanları engelliyorum. Arkadaşlarım ve ailemin görüşlerine önem veririm."
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    "Okuda her zaman ‘A tipi’ öğrencilerden oldum. Notlarım yüksek olması ve iyi bir öğrenci olmak için kendime çok baskı uyguladım."
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    "Anne olmak şu anda düşündüğüm bir şey değil. Bunun için henüz çok genç hissediyorum. Daha 26 yaşındayım!"
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    "Çok fazla kadın gibi giyinmiyorum ama bunu değiştirmek istiyorum"
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    Amerikan futbolu oyuncusu Danny Amendola ile aşk yaşayan Culpo özel hayatıyla ilgili ise “Hayatımda biri var evet ama şu anda önceliğim iş” dedi.
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