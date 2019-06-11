Onlar tatile devam ediyor (Ünlülerden tatil paylaşımları/ 11.06.2019)
9 günlük Bayram tatili bitti ancak ünlü isimlerin tatili bitmedi. İşte pazar gününden sonra güneşin keyfini çıkarmaya devam eden ve Instagram'dan tatil fotoğrafları paylaşan ünlüler...
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1Ceylan Çapa
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2Serenay Sarıkaya
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3Merve Büyüksaraç
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4Simge Sağın
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5Caner Ertekin
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6Elvin Levinler
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7Aras Bulut İynemli
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8Aslıhan Doğan Turan
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9Şükran Ovalı
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10Gizem Hatipoğlu
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11Ömer Şişmanoğlu
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12Gamze Erçel
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13Avatar Atakan
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14Pinar Altuğ Atacan