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Onlar tatile devam ediyor (Ünlülerden tatil paylaşımları/ 11.06.2019)

9 günlük Bayram tatili bitti ancak ünlü isimlerin tatili bitmedi. İşte pazar gününden sonra güneşin keyfini çıkarmaya devam eden ve Instagram'dan tatil fotoğrafları paylaşan ünlüler...

  • 1

    Ceylan Çapa
  • 2

    Serenay Sarıkaya
  • 3

    Merve Büyüksaraç
  • 4

    Simge Sağın
  • 5

    Caner Ertekin
  • 6

    Elvin Levinler
  • 7

    Aras Bulut İynemli
  • 8

    Aslıhan Doğan Turan
  • 9

    Şükran Ovalı
  • 10

    Gizem Hatipoğlu
  • 11

    Ömer Şişmanoğlu
  • 12

    Gamze Erçel
  • 13

    Avatar Atakan
  • 14

    Pinar Altuğ Atacan
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