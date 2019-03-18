Onur Saylak (Veli Cevher) ve Menderes Samancılar (Kadir) Çukur kadrosunda

Kadir (Menderes Samancılar)

Yeşilçam'ın usta ismi Menderes Samancılar, Çukur dizisinde Mahsun'un babası Kadir karakterine hayat verecek.

Menderes Samancılar kimdir ?

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Fabrikada çalışıyorken de kütüphaneden, Anton Çehov'un, Rıfat Ilgaz'ın, Yaşar Kemal'in kitaplarını alıp okuyordu. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci olunca 2 yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı.

Oyunculuğunun yanı sıra senaryo, şiir ve şarkı sözü yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü. Sinema için Kara Çarşaflı Gelin, Sis, Zıkkımın Kökü, Dönersen Islık Çal, Soğuk Geceler, Bereketli Topraklar Üzerinde filmlerinde rol aldı. 1989 yılında Sis filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu, Adana Altın koza'da zıkkımın kökü filmiyle en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Uluslararası birçok yapımda oynadı. Edebiyat dergilerinden yayınlanan şiirlerinin yanı sıra öyküler de yazdı. Asmalı Konak, Selvi Boylum Al Yazmalım, Urfalıyım Ezelden, Rüzgarın Hatıraları gibi sayısız projede yer aldı.