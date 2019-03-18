Onur Saylak (Veli Cevher) ve Menderes Samancılar (Kadir) Çukur kadrosunda
Show TV’nin pazartesi akşamları yayınlanan Ay Yapım imzalı dizisi Çukur’a iki yeni oyuncu katıldı. Çarpışma'da Veli Cevher karakterine hayat veren Onur Saylak, aynı rolle Çukur'a konuk oluyor. Yeşilçam'ın usta ismi Menderes Samancılar ise Mahsun babası Kadir rolüyle izleyici karşısında olacak... İşte ikinci sezonunda Çukur'a katılan oyuncular ve onlar hakkında bilmeniz gerekenler...
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Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlikteki başarısıyla da adından söz ettiren Onur Saylak Çukur'a konuk oluyor. Çarpışma dizisinde Veli Cevher karakterine hayat veren oyuncu aynı rolüyle Çukur'a konuk oyuncu olarak katılacak. Veli Cevher ile Vartolu'nun (Erkan Kolçak Köstendil) karşılıklı sahnesiyle çok konuşulacak.)
Onur Saylak kimdir?
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Onur Saylak kimdir?
Onur Saylak 12 Mayıs 1977 yılında Ankara’da doğdu. Tam olarak adı Arif Onur Saylak olan oyuncu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölüm'lerinde kısa süre eğitim aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazandı ve mezun oldu. Okul dönemi boyunca Ankara Devlet Tiyatroları'nda çeşitli oyunlarda rol alarak, sahneye adım attı. Pek çok dizi projesinde de yer alan Onur Saylak, Kod Adı dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca TED Koleji'nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi. Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu.Denizden Gelen, Mavi Dalga, Rüzgarın Hatıraları filmlerinde rol alan Onur Saylak, 2011 yılında Fransa'nın Başkenti Paris'de kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlendi. 5 Haziran 2017'de Tuba Büyüküstün'den boşanan Onur Saylak'ın bu evlilikten ikiz kızları bulunmaktadır. Onur Saylak, Şahsiyet dizisinin ve Daha sinema filminin yönetmenlik koltuğunda oturmuş ve Daha filmi ile pek çok ödül kazanmıştır. Onur Saylak şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Veli Cevher karakterini canlandırıyor.
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Kadir (Menderes Samancılar)
Yeşilçam'ın usta ismi Menderes Samancılar, Çukur dizisinde Mahsun'un babası Kadir karakterine hayat verecek.
Menderes Samancılar kimdir ?
Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Fabrikada çalışıyorken de kütüphaneden, Anton Çehov'un, Rıfat Ilgaz'ın, Yaşar Kemal'in kitaplarını alıp okuyordu. 1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci olunca 2 yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı.
Oyunculuğunun yanı sıra senaryo, şiir ve şarkı sözü yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü. Sinema için Kara Çarşaflı Gelin, Sis, Zıkkımın Kökü, Dönersen Islık Çal, Soğuk Geceler, Bereketli Topraklar Üzerinde filmlerinde rol aldı. 1989 yılında Sis filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu, Adana Altın koza'da zıkkımın kökü filmiyle en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Uluslararası birçok yapımda oynadı. Edebiyat dergilerinden yayınlanan şiirlerinin yanı sıra öyküler de yazdı. Asmalı Konak, Selvi Boylum Al Yazmalım, Urfalıyım Ezelden, Rüzgarın Hatıraları gibi sayısız projede yer aldı.
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Yücel (Tansu Biçer)
Kısa bir süre önce ekrana veda eden Ufak Tefek Cinayetler dizisinde komiser Kemal’i oynayan Tansu Biçer Çukur kadrosuna katıldıb. Biçer Kara Kuzular'ın kurucularından Yücel karakterine hayat veriyor.
Tansu Biçer kimdir?
4 Temmuz 1978 yılında Ankara'da doğdu.
İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı. 2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde komser olarak boy gösterdi.
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Uluç Reis (Serhat Özcan)
Bir Demet Tiyatro ile hafızalara kazınan Serhat Özcan Çukur'da İdris Koçavalı'nın eski arkadaşı Uluç Reis karakterine hayat veriyor.
Serhat Özcan kimdir?
Serhat Özcan, 1961 yılında Sinop’ta doğdu. Eğitimini İstanbul Belediye Konservatuarı’nda tamamlaro. Kariyerine 1993 yılında Süper Baba dizisi ile adım attı. Kalbim Ege’de Kaldı, Ulan İstanbul, Karadayı, Sana Bir Sır Vereceğim, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Suskunlar, Çakıl Taşları, Yahşi Cazibe, Bir Demet Tiyatro, Cennet Mahallesi rol aldığı diziler arasındadır. Oyuncu son olarak Çoban Yıldızı dizisinin kadrosunda İbrahim karakterini canlandırdı.
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Damla (Hare Sürel)
Serhat Özcan'ın canlandırdığı Uluç Reis'in kızı Damla karakterine hayat veriyor.
Hare Sürel kimdir?
1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sürel aslen Samsun'un Bafralıdır. Tiyatro ile ilk olarak ortaokul yıllarından tanışan Hare Sürel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde "Sinema" üzerine yaptı. 2013 – 2014 yılları arasında başrollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay’ın oynadığı Medcezir adlı dizide canlandırdığı "Leyla" karakteriyle birlikte hızla dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı, 2015 yılında Bir Varmış Bir Yokmuş adlı filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz, Derya Durmaz ile birlikte rol aldı.
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7CUMALİ KOÇOVALI (NECİP MEMİLİ)
İdris Koçovalı’nın en büyük oğlu. Ailenin asi, zapt edilemez ve korku duyulan ağabeyi. Uzun yıllardır cezaevinde olan Cumali, bu süreçte ailesiyle görüşmeyi hep reddetmiş. Karakuzular için büyük bir rakip olan Cumali, geçmişte olduğu gibi şimdi de kendi bildiği intikam yöntemiyle hareket edecek ve Çukur’u yeniden ele geçirmek için mücadele edecek.
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Necip Memili Kimdir, Kaç Yaşında?
27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğan Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu halen Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarına devam etmektedir. Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan oyuncu, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekmiştir. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, son olarak oynadığı Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı. ‘Halam Geldi’, ‘Sürgün İnek’, ‘Yok Artık’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu, ‘Çukur’ dizisinde Koçovalı Ailesi’nin en büyük kardeşi Cumali’ye hayat veriyor.
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9ÇETO (ERKAN AVCI)
Karakuzular çetesinin iki liderinden büyük olanı. Her Karakuzu üyesi gibi o da yetim. Geçmişi yok. “Şık Çeto” lakabı ile bilinen Çeto, giyimine fazlasıyla düşkün. Çukur’un yeni sahibi olan Çeto, Çukur’un sakinlerine göz açtırmayıp nefes aldırmayacak.
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10Erkan Avcı Kimdir, Kaç Yaşında?
1982 yılında Diyarbakır’da doğan Erkan Avcı, Sadullah Şentürk ve Çağatay Tosun’un yönettiği ‘Köprü’ dizisiyle oyunculuğa başladı. ‘Ayrılık’ ve ‘Sakarya Fırat’ gibi yapımlarda rol alan Avcı, asıl çıkışı yine Ay Yapım imzalı ‘Karadayı’ adlı diziyle yakaladı. Sundance ödüllü Tolga Karaçelik’in 2010 yapımı ‘Gişe Memuru’ filminde rol alan başarılı oyuncu, büyük ses getiren ‘Zenne’ filmindeki performansıyla 2011 yılında 48’inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Son olarak ‘Cesur ve Güzel’ ile ‘Abdülhamid Han’ dizilerinde rol alan Avcı, ‘Çukur’da Karakuzular’ın liderlerinden Çeto’yu canlandırıyor.
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11MAHSUN (BERKAY ATEŞ)
Karakuzular çetesinin iki liderinden küçük olanı. İyi kavga eder ve iyi silah kullanır. O da bütün Karakuzular gibi sokakta büyümüş bir yetimdir. Çok küçük yaşlarda Çeto ile başlayan kader ortaklıkları bozulamaz bir kardeşliğe dönüşmüştür.
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12Berkay Ateş Kimdir, Kaç Yaşında?
1987 yılında İstanbul’da doğan Berkay Ateş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlköğretimden lise dönemi sonuna kadar profesyonel futbol oynayan Ateş, oyunculuğa ekranda ‘Sessiz Fırtına’, beyazperdede ise ‘Mavi Gözlü Dev’ ile başladı. ‘Karadayı’, ‘Analar ve Anneler’, ‘İstanbul Sokakları’ gibi dizilerde rol alan genç oyuncu, ‘Anne’ dizisindeki performansı ile geniş kitlelere ulaştı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22’yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı alanında üretmeye devam ediyor. Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturduğu, yurt dışından övgü dolu yorumlar alan ‘Abluka’ filmiyle 72’nci Venedik Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne aday olan oyuncu, aynı filmle 2015 yılında 22’nci Altın Koza Film Festivali Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Ateş, ‘Çukur’da Karakuzular’ın liderlerinden Mahsun’a hayat veriyor.
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13Şenay Gürler
MELİHA (ŞENAY GÜRLER)
İdris Koçovalı’nın büyük aşkı… Birbirlerine delice aşık olan bu çift birlikte sıradışı zaman geçirirler. Genç yaşlarında tanışan ikilinin yaşadığı bu ilişki çok kötü biter. Çukur'dan gelen baskılara dayanamayan İdris bir gün silahını çeker ve Meliha’yı vurur. İdris’in ölü sandığı büyük aşkı Meliha, yıllar sonra sürpriz bir şekilde ortaya çıkar.