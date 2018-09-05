Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele
Aralarındaki yaş fark nedeniyle konuşulan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan yönetmen Onur Ünlü (45) ile oyuncu Hazar Ergüçlü (26) bu kez el ele görüntülendi.
-
1
Objektifleri gördükleri zaman birlikte görüntü vermemek için farklı yerlere yönelen Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü önceki akşam Asmalımescit'te eğlendi.
-
2
Daha önce muhaberlere "Biz poz vermeyiz, siz yakalayın" diyen Hazar Ergüçlü çıkışta sevgilisinin elini tutup kendine doğru çekti.
-
326 yaşındaki oyuncu Onur Ünlü’nün utangaç halleri karşısında güldü.
-
4Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Ergüçlü, habercilerin soruları karşısında “Gördüğünüz gibi çok mutluyuz” dedi.
-
5Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü 6 aydır aşk yaşıyor.
-
6Sırt dekolteli bir elbise tercih eden oyuncunun dövmesi dikkat çekti.