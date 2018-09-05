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Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele

Aralarındaki yaş fark nedeniyle konuşulan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan yönetmen Onur Ünlü (45) ile oyuncu Hazar Ergüçlü (26) bu kez el ele görüntülendi.

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    Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele

    Objektifleri gördükleri zaman birlikte görüntü vermemek için farklı yerlere yönelen Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü önceki akşam Asmalımescit'te eğlendi.

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    Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele

    Daha önce muhaberlere "Biz poz vermeyiz, siz yakalayın" diyen Hazar Ergüçlü çıkışta sevgilisinin elini tutup kendine doğru çekti.

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    Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele
    26 yaşındaki oyuncu Onur Ünlü’nün utangaç halleri karşısında güldü.
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    Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele
    Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Ergüçlü, habercilerin soruları karşısında “Gördüğünüz gibi çok mutluyuz” dedi.


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    Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele
    Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü 6 aydır aşk yaşıyor.
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    Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü el ele
    Sırt dekolteli bir elbise tercih eden oyuncunun dövmesi dikkat çekti.
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