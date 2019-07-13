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Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü'nün lahmacun keyfi

Yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, Cihangir’deki bir restoranda lahmacun yerken görüntülendi.

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    Aşkları dolu dizgin devam eden yönetmen Onur Ünlü (46) ile Hazar Ergüçlü önceki akşam Cihangir’deydi

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    Bir restoranın ön tarafındaki masaya oturan çift, objektiflere takıldı.

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    İkili kebapçıda bol acılı lahmacun ziyafeti çekti.
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    Ünlü ve Ergüçlü'nün keyfi yerindeydi.
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    Yemeğin ardından birbirlerine sarılarak evlerinin yolunu tutan çift fotoğraflarını çeken muhabirlere selam verdi ancak sorularını yanıtsız bıraktı.
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