Orhan Gencebay'ın doktorundan açıklama (Sağlık durumu nasıl?)
Göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo olduğu ve yoğun bakımda olduğu öne sürülen Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında doktorundan açıklama geldi.
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1Usta sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ardından ise anjiyo operasyonu geçirdi.
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2Anjiyo işlemi gerçekleştirilen 74 yaşındaki Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.
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3Gelişmelerin ardından yoğun bakımda olduğu öne sürülen Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Sevim Emre açıklama yaptı.
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4Emre şu ifadeleri kullandı: "Benim canlarım Orhan Babanız evet hastanede ama şükürler olsun yoğun bakımda değil."
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5"İki damara anjiyo yapıldı ve üç stent takıldı sağlık durumu gayet iyi emin ellerde."
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6"Telefonlarınıza geç dönüyorum, lütfen kusura bakmayın sevgiler teşekkürler güzel gönüllerinizden öpüyorum."
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Gencebay’ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener de yaptığı açıklamada, "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor” dedi.