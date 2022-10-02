"Örümcek Adam" bu kez oğluyla tırmandı

"Örümcek Adam" lakaplı Fransız serbest tırmanışçı Alain Robert, hünerlerini bu kez İspanya'da sergiledi.
Barcelona'daki 144 metrelik Glories Kulesi'ne tırmanan 60 yaşındaki sporcu bu kez yalnız değildi.
Tırmanışı oğlu Julien ile birlikte gerçekleştiren Alain Robert, bir ilke daha imza atmış oldu.
144 metrelik metrelik tırmanışı 1 saatten kısa sürede tamamlayan ikili, çatıdan görüntü paylaşmayı da ihmal etmedi.
Eski bir asker ve paraşütçü olan oğul Julien ise tırmanış öncesinde bir hayli stresliydi.
Julien, "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Orduda 39 kez uçaktan paraşütle atladım. Silah attım, tehlikeli şeyler yaptım ama hiç bu kadar korkmamıştım." dedi.
Alain Robert tırmanışa öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sefer farklı. Oğlum bir dağcı değil, bu yüzden kendimi bir şekilde sorumlu hissediyorum. Onun büyük bir çocuk olduğunu biliyorum, bu kendi kararı, ama günün sonunda ben onun babasıyım." diye konuşmuştu.
Örümcek Adam lakaplı Alain Robert Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülkede gökdelenlere yaptığı tırmanışlarla dünya çapında üne sahip.
Ellerinin kaymaması için sadece tebeşir tozu kullanan Robert, güvenlik önlemi almamasıyla tanınıyor.