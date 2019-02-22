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Oscar modasının yıllar içindeki çarpıcı değişimi

Yıllar içinde Oscar törenlerinin kırmızı halısında objektiflere yansıyan bazı ünlülerin kıyafetleri hafızalarda yer etti. İşte yıllar içinde Oscar modasının değişimini gözler önüne seren kırmızı halı görünümleri...

  • 1

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Blanca Blanco (2018)
  • 2

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Cher (1974)
  • 3

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Claudia Schiffer (1993)
  • 4

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Elizabeth Taylor (1992)
  • 5

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    jennifer Lawrence (2018)
  • 6

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Matt Stone, Marc Shaiman ve Trey Parker (2000)
  • 7

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Jennifer Aniston The Oscars (2017)
  • 8

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Faye Dunaway ve Jerry Schatzberg (1968)
  • 9

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Jessica Alba (2008)
  • 10

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Paul McCartney ve Linda McCartney (1974)
  • 11

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Gal Gadot (2018)
  • 12

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Scarlett Johansson
  • 13

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Barbra Streisand (1968)
  • 14

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Beyoncé (2007)
  • 15

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Nicole Kidman (2007)
  • 16

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Natalie Wood (1957)
  • 17

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Kate Winslet (2007)
  • 18

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Hilary Swank (2000)
  • 19

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Anika Noni Rose ve Jennifer Hudson (2007)
  • 20

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Charles Bronson ve Jill Ireland (1974)
  • 21

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Pedro Almodóvar ve Penélope Cruz (2000)
  • 22

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Charlize Theron (2005)
  • 23

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Natalie Portman (2005)
  • 24

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Rinko Kikuchi (2007)
  • 25

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Emmy Rossum (2005)
  • 26

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Linda Blair (1974)
  • 27

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Penélope Cruz (2007)
  • 28

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Raquel Welch ve Damon Welch (1974)
  • 29

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Kirsten Dunst (2007)
  • 30

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Beyoncé (2005)
  • 31

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Wendi McLendon-Covey (2018)
  • 32

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Katharine Ross (1968)
  • 33

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Heidi Klum (2008)
  • 34

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Natalie Wood ve Warren Beatty (1962)
  • 35

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Marion Cotillard (2008)
  • 36

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Anthony Quinn ve Dorothy Malone Awards (1957)
  • 37

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Katherine Heigl (2008)
  • 38

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Edy Williams (1993)
  • 39

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Olivia Munn (2018)
  • 40

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Viola Davis (2012)
  • 41

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Helen Mirren (2018)
  • 42

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Shelley Winters (1957)
  • 43

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Cameron Diaz (2008)
  • 44

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Jessica Biel ve Justin Timberlake (2017)
  • 45

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Juliette Lewis (1992)
  • 46

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Salma Hayek (2018)
  • 47

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Renée Zellweger (2008)
  • 48

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Sandra Bullock (2018)
  • 49

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Diablo Cody (2008)
  • 50

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Taraji P. Henson at an event for The Oscars (2017)
  • 51

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Daryl Hannah (1992)
  • 52

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Helen Mirren (2007)
  • 53

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Keala Settle (2018)
  • 54

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Oprah Winfrey (2005)
  • 55

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Greta Scacchi (1993)
  • 56

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Gael Garcea Bernal, Natalia Lafourcade, Lupita Nyong'o ve Miguel
  • 57

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Laura Dern ve Greta Gerwig (2018)
  • 58

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Zendaya (2018)

  • 59

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Reese Witherspoon (2006)
  • 60

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Tom Holland ve Allison Williams (2018)
  • 61

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Keira Knightley (2006)
  • 62

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Renée Zellweger (2005)
  • 63

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Meryl Streep (2012)
  • 64

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Sofia Carson (2018)
  • 65

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Geena Davis (1991)
  • 66

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Lupita Nyong’o (2018)
  • 67

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Gene Kelly, Dyan Cannon ve Henri Langlois (1974)
  • 68

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Demi Moore (1992)
  • 69

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Laura Linney (2005)
  • 70

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Eiza Gonzalez (2018)
  • 71

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Barbra Streisand (1992)
  • 72

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Emily Blunt(2018)
  • 73

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Paul McCartney ve Linda McCartney (1974)
  • 74

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Margot Robbie (2018)
  • 75

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Angelina Jolie (2000)
  • 76

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Gwyneth Paltrow (1998)
  • 77

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Catalina Sandino Moreno (2005)
  • 78

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Scarlett Johansson (2005)
  • 79

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Michelle Williams (2006)
  • 80

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Uma Thurman (2006)
  • 81

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Bérénice Bejo (2012)
  • 82

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı

    Debbie Allen ve Jasmine Guy (1991)
  • 83

    Oscar kırmızı halı görünümleri, Oscar modası, Oscar stili, kırmızı halı, Oscar kırmızı halı
    Rosanna Arquette (1991)
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