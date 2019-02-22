Oscar modasının yıllar içindeki çarpıcı değişimi

Yıllar içinde Oscar törenlerinin kırmızı halısında objektiflere yansıyan bazı ünlülerin kıyafetleri hafızalarda yer etti. İşte yıllar içinde Oscar modasının değişimini gözler önüne seren kırmızı halı görünümleri...
1
Blanca Blanco (2018)
2
Cher (1974)
3
Claudia Schiffer (1993)
4
Elizabeth Taylor (1992)
5
jennifer Lawrence (2018)
6
Matt Stone, Marc Shaiman ve Trey Parker (2000)
7
Jennifer Aniston The Oscars (2017)
8
Faye Dunaway ve Jerry Schatzberg (1968)
9
Jessica Alba (2008)
10
Paul McCartney ve Linda McCartney (1974)
11
Gal Gadot (2018)
12
Scarlett Johansson
13
Barbra Streisand (1968)
14
Beyoncé (2007)
15
Nicole Kidman (2007)
16
Natalie Wood (1957)
17
Kate Winslet (2007)
18
Hilary Swank (2000)
19
Anika Noni Rose ve Jennifer Hudson (2007)
20
Charles Bronson ve Jill Ireland (1974)
21
Pedro Almodóvar ve Penélope Cruz (2000)
22
Charlize Theron (2005)
23
Natalie Portman (2005)
24
Rinko Kikuchi (2007)
25
Emmy Rossum (2005)
26
Linda Blair (1974)
27
Penélope Cruz (2007)
28
Raquel Welch ve Damon Welch (1974)
29
Kirsten Dunst (2007)
30
Beyoncé (2005)
31
Wendi McLendon-Covey (2018)
32
Katharine Ross (1968)
33
Heidi Klum (2008)
34
Natalie Wood ve Warren Beatty (1962)
35
Marion Cotillard (2008)
36
Anthony Quinn ve Dorothy Malone Awards (1957)
37
Katherine Heigl (2008)
38
Edy Williams (1993)
39
Olivia Munn (2018)
40
Viola Davis (2012)
41
Helen Mirren (2018)
42
Shelley Winters (1957)
43
Cameron Diaz (2008)
44
Jessica Biel ve Justin Timberlake (2017)
45
Juliette Lewis (1992)
46
Salma Hayek (2018)
47
Renée Zellweger (2008)
48
Sandra Bullock (2018)
49
Diablo Cody (2008)
50
Taraji P. Henson at an event for The Oscars (2017)
51
Daryl Hannah (1992)
52
Helen Mirren (2007)
53
Keala Settle (2018)
54
Oprah Winfrey (2005)
55
Greta Scacchi (1993)
56
Gael Garcea Bernal, Natalia Lafourcade, Lupita Nyong'o ve Miguel