Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi

Çiçeği burnunda anne ve baba olan Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti, ilk kez bebekleriyle dışarıda objektiflere takıldı.

29.04.2021 - 07:50 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 07:55

Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi - 1

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 11 gün önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Sabah'ın haberine göre; ünlü çift, önceki gün Ulus'ta bir çocuk kliniğinden çıkarken görüntülendi.

Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi - 2

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, "Roman'ı rutin kontrolüne getirdik. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki Can Bonomo ise "Babalık çok muhteşem bir duyguymuş" açıklamasını yaptı.

Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi - 3
Çiftin bebek haberini ilk olarak 30 yaşındaki Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel, sosyal medyada vermişti. Dede Karayel, Twitter hesabından, "Evet doğdu. Kesin bilgidir" mesajını yayınlamıştı.
Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi - 4

CAN BONOMO'DAN İLK İŞARET

Can Bonomo, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de ekleyerek ilk işareti vermişti. 

Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi - 5
"ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA"

Ardından oğluyla ilk karesini yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketlemişti. 

Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi - 6
Çift hamilelik döneminde birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER