Öykü Karayel ve Can Bonomo çifti ilk kez oğulları Roman'la görüntülendi

29.04.2021 - 07:50 | Son Güncelleme : 29.04.2021 - 07:55
İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, 11 gün önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Sabah'ın haberine göre; ünlü çift, önceki gün Ulus'ta bir çocuk kliniğinden çıkarken görüntülendi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, "Roman'ı rutin kontrolüne getirdik. Her şey yolunda ve çok güzel gidiyor" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki Can Bonomo ise "Babalık çok muhteşem bir duyguymuş" açıklamasını yaptı.
CAN BONOMO'DAN İLK İŞARET
Can Bonomo, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de ekleyerek ilk işareti vermişti.
Ardından oğluyla ilk karesini yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketlemişti.