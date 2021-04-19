Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, önceki gün bebeklerine kavuştu. Can Bonomo, oğlu ile ilk pozunu takipçilerinin beğenisine sundu.

19.04.2021 - 09:18 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 09:38

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu - 1
İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi.
Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu - 2

Cumartesi sabah saatlerinde doğum yapan Öykü Karayel ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu - 3

Ünlü oyuncunun babası Cengiz Karayel, torun heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Dede Karayel, Twitter hesabından, "Evet doğdu. Kesin bilgidir" mesajını yayınladı.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu - 4
CAN BONOMO'DAN İLK İŞARET

Can Bonomo, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de ekledi.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu - 5
"ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA"

Dün de oğluyla ilk karesini yayınlayan ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu - 6

Bonomo'nun oğluyla paylaşımına; Demet Evgar, Birol Namoğlu, Fatma Turgut, Meriç Aral, Emre Kula ve daha birçok ünlü isimden beğeni ve yorum geldi.

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