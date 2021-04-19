Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu

19.04.2021 - 09:18 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 09:38
Cumartesi sabah saatlerinde doğum yapan Öykü Karayel ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncunun babası Cengiz Karayel, torun heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı. Dede Karayel, Twitter hesabından, "Evet doğdu. Kesin bilgidir" mesajını yayınladı.
Can Bonomo, Instagram hesabındaki açıklama kısmında yazan, "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" kelimesini de ekledi.
Dün de oğluyla ilk karesini yayınlayan ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.
Bonomo'nun oğluyla paylaşımına; Demet Evgar, Birol Namoğlu, Fatma Turgut, Meriç Aral, Emre Kula ve daha birçok ünlü isimden beğeni ve yorum geldi.