Öykü Karayel ve Can Bonomo'nun bebeği doğdu

Dün de oğluyla ilk karesini yayınlayan ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.