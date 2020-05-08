Oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi

Geçtiğimiz aylarda karantina öncesi nişanlanan ünlü oyuncu Didem Balçın ile yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Can Aydın dünyaevine girdi. İkilinin nikahı corona virüs önlemleri alınarak gerçekleşti.

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08.05.2020 - 17:58

2 ay önce aile ve yakın dostları arasında gerçekleşen isteme ve nişan töreninin ardından haziran ayında evlenmeyi planlayan Didem Balçın ile Can Aydın çifti yaşanan karantina süreci sebebiyle planladıkları törenden vazgeçerek sade bir nikah ile dünyaevine girdi.

Didem Balçın’ın nikah şahitliğini yakın arkadaşları İdil Fırat ve Çağatay Öztürk, Can Aydın’ın şahitliğini ise Mert Fırat ve Mehmet Mutlu üstlendi.

Çiftin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise zoom üstünden canlı olarak izledi.

İşte törenden yansıyan diğer kareler...

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