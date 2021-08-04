Oyuncu Hülya Duyar'ın beyninde tümör tespiti

Cem Yılmaz ile reklam çekimi yaptığı sırada fenalaşan, ardından tatilde baygınlık geçiren usta oyuncu Hülya Duymaz'dın (51) beyninde tümör tespit edildi.

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04.08.2021 - 08:26

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Hülya Duymaz, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'la reklam filmi çektiği sırada bayılmış, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırılmıştı. Duymaz, fenalaşmasının ardından bu kez de tatilde baygınlık geçirdi.







51 yaşındaki usta oyuncuya yapılan ilk kontrollerde beyninde tümör tespit edildi.







Ameliyat olması beklenen Duyar, hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.







Duyar, “Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" dedi.







Ünlü oyuncu, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım” diye konuştu.

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