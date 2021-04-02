Oyuncu İrem Altuğ: Ünümü hayvanlar için kullanacağım

"SEYİRCİ NE KADAR ŞAŞIRIYORSA BİZ DE ÖYLE ŞAŞIRIYORUZ"Dernek ve sevimli dostlarınızla yaptığınız işlerinizle birlikte dört sezondur da Çukur dizisine rol alıyorsunuz. Nasıl geçti bu süreç finale doğru seyirci sizi nasıl izleyecek?
- Bu kadar uzun soluklu bir proje olacağını tahmin etmemiştim. Ancak Ay Yapım çok çalışmak istiyordum, çok güzel projeler yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. İyi ki girmişim, herkes çalışma ahlakı olarak çok güzel insanlar. Ben dizi bitsin istemiyorum hepsi annem babamdan bile fazla gördüğüm insanlar. Biraz zor olacak yollarımızı ayırmak. Hikaye yenilendi sonunda ne olacağına dair hiçbir fikrim yok senaristimiz Gökhan Horzum sürprizlerle dolu bir arkadaşımız. Çok ters köşe seviyor. Umarım sezonu dizide ölmeden tamamlarım. Senaryoyu okurken seyirci ne kadar şaşırıyorsa biz de öyle şaşırıyoruz.