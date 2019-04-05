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Oyuncu Pelin Akil hırsızı deşifre etti

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu Pelin Akil, babasının başına gelen olay sonrası hırsızlıkları sosyal medyadan deşifre ederek yardım istedi.

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    Meslektaşı Anıl Altan ile ilk bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Pelin Akil, Instagram hesabından babasının yaşadığı hırsızlık olayıyla ilgili paylaşımda bulundu.


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    Akil, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi.


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    Babasının motosikletini çalan hırsızın kamera görüntüsünü hesabından paylaşan ve yardım isteyen Akil şunları yazdı: “Babamın dün Göztepe’de motorunu çalmışlar. Dikkat edin sizler de…"


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    "Video görüntüsü de var motorla geliyor iki kişi direksiyonu kırıp götürüyor."


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    "Böyle bir tip görürseniz de haber edin lütfen, biz de tutanak tuttuk, hayırlısı”
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