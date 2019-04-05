Oyuncu Pelin Akil hırsızı deşifre etti

İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan oyuncu Pelin Akil, babasının başına gelen olay sonrası hırsızlıkları sosyal medyadan deşifre ederek yardım istedi.
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Meslektaşı Anıl Altan ile ilk bebeklerinin dünyaya gelmesini bekleyen Pelin Akil, Instagram hesabından babasının yaşadığı hırsızlık olayıyla ilgili paylaşımda bulundu.
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Akil, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi.
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Babasının motosikletini çalan hırsızın kamera görüntüsünü hesabından paylaşan ve yardım isteyen Akil şunları yazdı: “Babamın dün Göztepe’de motorunu çalmışlar. Dikkat edin sizler de…"
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"Video görüntüsü de var motorla geliyor iki kişi direksiyonu kırıp götürüyor."
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"Böyle bir tip görürseniz de haber edin lütfen, biz de tutanak tuttuk, hayırlısı”