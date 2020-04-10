Oyuncu Sarah Silverman salgında çalışanlar için balkonda tava çaldı

Ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman, corona virüs salgını döneminde sağlık, market ve kargo çalışanlarına destek vermek için her akşam 7'de balkonda ses çıkarma eylemine katıldı.

ntv.com.tr 10.04.2020 - 09:55 | Son Güncelleme : 10.04.2020 - 10:20

Amerikalı ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman, sağlık, market ve kargo çalışanlarına balkondan teşekkür edenler arasına katıldı.

Corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına ve salgın esnasında çalışmayı bırakmayan market ile kargo elemanlarına desteğini dile getirmek isteyen Amerikalılar, her akşam pencelerine ve balkonlarına çıkarak alkışlıyor ya da tencere ve tavalarla gürültü çıkarıyor.

49 yaşındaki Silverman da başkonunda tava ve kaşıkla ses çıkararak, salgında çalışanlara destek verdi.

Silverman, sosyal medya paylaşımında, “Her akşam New York’ta saat 7’de insanlar pencerelerine ya da yangın kaçış balkonlarına çıkıp tencerelerle ve tavalarla ses çıkararak sağlık çalışanlarına, market çalışanlarına ve kargo elemanlarına minnetlerini dile getiriyor. Ben her gün 7-7.03’te yapıyorum” notunu yazdı.

Ünlü komedyen, kaşıkla tavaya vururken çekilen vidosunun karantina arkadaşı oyuncu Annie Segal tarafınan çekildiğini belirtti.

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