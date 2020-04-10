Oyuncu Sarah Silverman salgında çalışanlar için balkonda tava çaldı

Corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına ve salgın esnasında çalışmayı bırakmayan market ile kargo elemanlarına desteğini dile getirmek isteyen Amerikalılar, her akşam pencelerine ve balkonlarına çıkarak alkışlıyor ya da tencere ve tavalarla gürültü çıkarıyor.