Oyuncu Ufuk Bayraktar cezaevine girdi
En son Vatanım Sensin dizisinde ‘Dağıstanlı’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Ufuk Bayraktar, 2007’de karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.
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Yıllar önce Ezel dizisinde Dayı karakterinin gençliğini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken, en son Vatanım Sensin’de Dağıstanlı’yı oynayan Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi.
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Hürriyet’in haberine göre, 2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla bir kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı.
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Ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.
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Bugün itibarıyla 20 gündür cezaevinde bulunan Ufuk Bayraktar’ın yeni sezonda herhangi bir diziyle anlaşması olmadığı, üzerinde çalıştığı senaryoyu yazmaya devam ettiği öğrenildi.
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36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir’deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.
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KAHVEDE KEŞFEDİLDİ
Ufuk Bayraktar, 2003 yılında, babasının işletmeciliğini yaptığı Cihangir’deki Firuzağa Kahvesi’nde çalışırken ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz tarafından keşfedilmişti.
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Bayraktar, 2006’da Demirkubuz’un Kader adlı filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. O filmdeki rolü, Bayraktar’a 26. İstanbul Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı.