Oyuncu Ufuk Bayraktar'ı eşi ifşa etti: Mahkemede görüşeceğiz
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada eşinin başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Merve Bayraktar ayrıca ünlü oyuncu ile yazışmalarını da payalştığı mesajlarda "Mahkemede görüşeceğiz" ifadeleri yer aldı.
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30.06.2020 - 10:07
Merve Bayraktar, eşi Ufuk Bayraktar’ın kendisini aldattığını iddia ederek ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı ifşa etti.
Merve Bayraktar, Twitter hesabından “Sizin adam sandıklarınız nokta” notuyla eşinin bir başka kadınla konuştuğunu iddia ettiği ekran görüntülerini yayınladı.
Kocasının bir başka kadınla olan samimi yazışmalarını ifşa eden Merve Bayraktar, hemen sonrasında da eşi Ufuk Bayraktar’ın bu yazışmaların ortaya çıkmasının ardından kendisine attığı barışma mesajlarını paylaştı.
Mesajlarda ünlü oyuncunun özür dilediği konuşmalar görülürken, eşinin ise "Mahkemede görüşeceğiz" ifadesi dikkat çekti.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde eşiyle fotoğrafını paylaşıp, "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyorduk" yazmıştı.
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