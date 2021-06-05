Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş, mevcut muhtarın vefatı üzerine tekrarlanacak seçimlerde muhtar adayı olduğunu açıkladı.

05.06.2021 - 10:06

Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - 1
Atatürk Mahallesi'nde Muhtar Zeki Acet'in hayatını kaybetmesinin ardından 6 Haziran'da yeniden seçime gidilmesine karar verildi.

Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - 2
Muhtarlık için 8 kişi aday oldu. Adaylardan birisi de mahallede ikamet eden sinema ve dizi oyuncusu Volkan Baş oldu.

Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - 3
Volkan Baş, yaptığı açıklamada, mahalleye hizmet için aday olduğun söyledi.

Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - 4
Projeleri olduğunu dile getiren Baş, "Uğur Mumcu Parkı'nı sanat merkezi haline getireceğim. Burada bulunan açık hava tiyatromuzda pandemi nedeniyle gösteriler yapılamadı. Ayrıca haftanın 2 veya 3 günü film ve sinema gösterimi yapılacak" dedi.

Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - 5
Volka Baş'ın rol aldığı projelerden bazıları

2020- Vay Halime

2018- Hadi Ya

2016- Tutmayın Beni

2013- Süper İncir

2013- Vay Başıma Gelenler

2010- Dürüye'nin Güğümleri
Oyuncu Volkan Baş muhtarlığa aday oldu - 6

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