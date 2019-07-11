Oyunculuk aşkı Aslı Samat'a 93 kilo verdirdi
Hercai dizisinin Camgöz lakaplı oyuncusu Aslı Samat’ın çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk için 93 kilo verdiği ortaya çıktı.
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1İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 yılda 173 kilodan 80'e düştü.
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2Kendisine daha çeşitli karakterlerin de teklif edilebilmesi için bu yolu seçtiğini söyleyen genç oyuncu, 62 beden olan gardırobunu da 42 beden kıyafetlerle değiştirdi.
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3Zorlu dönemler geçirdiğini belirten Aslı Samat, "Süreç içinde 70 kilo verdikten sonra köpeklerimle bol bol yürüyüş yaptım, pilates ve yüzmeye gittim" dedi.
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Samat yaşadığı değişimi "Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Kilolarımla düzenli giden ilişkimizi bitirme evresinde olduğumuzdan her 365 günde 3-5 bir şey veriyorum. Dolayısıyla beni iki yıl görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var, yahu şişman olan şişman işte! Demek zorunda kalıyorum" diye anlattı.
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Kendisine en büyük desteğin kadın izleyicilerden geldiğini söyleyen Samat sözlerine şöyle devam etti:
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"Sektörde değil ama kostümlerde zorluk yaşadım. Annem kıyafetlerimi daraltmak konusu üzerinde çalışırken, adeta tasarımcılar gibi usta bir şekilde dikiş dikmeyi öğrendi. Hemcinslerim çok güzel, çok tatlı olduğumu resmen haykırıyorlar. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum" S
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7Samat şu sıralar çekimleri devam eden ve 9 Ağustos'ta gösterime girecek yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı Konuşan Hayvanlar filminde rol alıyor.
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8İşte Aslı Samat'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve çarpıcı değişimi gözler önüne seren fotoğraflar...
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