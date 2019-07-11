Oyunculuk aşkı Aslı Samat'a 93 kilo verdirdi

Samat yaşadığı değişimi "Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Kilolarımla düzenli giden ilişkimizi bitirme evresinde olduğumuzdan her 365 günde 3-5 bir şey veriyorum. Dolayısıyla beni iki yıl görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var, yahu şişman olan şişman işte! Demek zorunda kalıyorum" diye anlattı.