Ozan Güven: Ekmek parası ne yapalım

Kara Komik Filmler serisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ozan Güven oğlu Ateş ile alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Filmin aralık ayında vizyona gireceğini söyleyen 43 yaşındaki oyuncu çekimlerin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesmesiyle ilgili "Ekmek parası ne yapalım" dedi.
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Oyuncu Ozan Güven, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'la başrolünü paylaştığı Kara Komik Filmler'in çekimlerinin bitmesiyle uzattığı bıyıklarını kesti.
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Akmerkez'de objektiflere yansıyan Ozan Güven, hafta sonunu ayırdığı oğlu Ateş'le beraber alışveriş turundaydı.
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Oğlu için ayakkabı ve hediyeler alan Güven, rol aldığı Kara Komik Filmler'in aralık ayında vizyona gireceğini söyledi.
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Başarılı oyuncu, film için uzattığı bıyıklarıyla ilgili bir soruya ise gülerek "Ekmek parası ne yapalım, bıyık da bırakıyoruz" cevabını verdi.
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Ozan Güven, "Filmden beklentiniz nedir?" sorusu üzerine "İnsanlar seyredip beğensinler, başka bir beklentimiz yok" dedi.
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Güven'in Aralık ayı açıklaması kafaları karıştırdı. Kaçamak ve 2 Arada isimli 60 dakikalık ve bağımsız hikayelere sahip Karakomik Filmler serisinin ocak ayında vizyona girmesi bekleniyordu.