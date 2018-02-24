Ozan Güven hakkında merak edilenleri anlattı

Son zamanların en çok konuşulan erkeklerinden. ‘Arif V 216’da Robot 216’ya, Fi’de Can Manay’a hayat verdi. GQ’nun En İyi Aktör ödülünü de kaptı. Ozan Güven hakkında merak edilenleri anlattı...

FiÇi'nin Can Manay'ı Ozan Güven, Posta'dan Şirin Sever ile rollerini, kadınları ve aşkın takıntılı halini anlatta. İşte “Gerçek aşkta her şey mübah” diyen Ozan Güven'in açıklamalarından satır başları: Arif V 216’ vizyonda, ‘Fi’ en çok izlenen dizilerden. Hayatının nasıl bir dönemindesin?



Dizi başladı, hiç ara vermeden 12 bölüm çektik. Sonra, saçlarımı kazıttım ‘Arif V 216’yı çektik. O bitti, tekrar dizi... O yüzden biraz yorgunum ama iyiyim. Çıkan işlerden memnunum.





Hiçbir psikopat karakter Can Manay kadar sevilmedi. Niye sevildi bu adam?



Değişik bir psikiyatrist. Kitapta daha sevimsiz bir adamdı. Onu daha sevilebilir bir hale getirmek için biraz çalıştım. Uzun zamandır karizmatik bir rol oynamıyordum, onun da etkisi var.





Karizmatik karakteri yaratmak için kendinden neler ekledin?



Kendimden bir şey katamadım, çünkü ben normal hayatımda karizmatik bir adam değilim.





Dediğin gibi kitapta bu kadar sempatik bir adam değildi. Elini korkak alıştırmadan söyle, şunu şunu yaptım diyebiliyor musun?



Yok. Tevazu gösteremeyeceğim. Kıyafetinden hal ve tavırlarına, köşeleri öyle dönmesinden simetri hastalığına, gözlüklerinden ceketinin yakasını kaldırışına her şeyinde emeğim var. Bir de bu herifin biraz daha vicdanlı ve tutkulu olmasını üzerine ekledim. Aşk dendiğinde onun için akan sular duruyor gibi. Bir yerden de kadınlar onu yakaladılar.

Can Manay sevdiği, beğendiği kadını sürekli stalklıyor. Onu haklı buluyor musun?



Ne açıdan yapıldığına bağlı. Gerçek aşk ise her şey mübahtır. Aşıksa ve elde etmek istiyorsa dağları delenler var yüzyıllar öncesinde. Bir şeyi gerçekten istiyorsan, bunun için yapabileceklerinin sınırı yok.

Mecnun da Leyla’yı mı stalklardı diyorsun?



O zaman bilgisayar olsaydı stalklardı, o kadar yürümezlerdi dere tepe bence.



Bu kadar manipüle etmesi, 24 saat kameralarla takip etmesi, birilerini peşine takması falan normal mi yani?



Aşkta kadercilik olmaz ki. Aşıksanız, günün birinde bir yerde çarpışmayı mı bekleyeceksiniz? Herkesin bir huyu var. İnsana göre değişebilir ama sen sevdiğini 24 saat görmek istemez misin?

Kadınlar bu kadar denge bozan yaratıklar mı erkeklerin gözünde? Yoksa sadece Can Manay’ın mı dengesi bozuluyor?



Erkeklerin devreleri çok basit. Ama kadınlar, “Hımm bu kadar basit olamaz, daha karmaşık hale nasıl getirebilirim” ile ilgili. Erkek düzdür. Seviyorum, sevmiyorumdur. Erkekler yarım akıllarıyla kadınları seyrediyor ve anlamaya çalışıyorlar. Anlamaya çalıştıkça daha çok anlamıyorlar. Kadınlar denge bozar.

Peki, ‘Arif V 216’yı başka biri yazmış olsa oynar mıydın?

Yazamazdı ki.



Yazdı diyelim, oynar mıydın?

Bilmem, oynardım herhalde.

Sırada hangi proje var?



Düz duvara bakacağım bir süre. Oğlumu çok özledim. İşten dolayı haftada ancak bir-iki gün beraber olabiliyoruz. Bu yaz çalışmayacağım. Bir de ben kendimden sıkılmak istemiyorum. Öyle güzel hikayeler de fazla denk gelmiyor.





Sette en büyük lüksün nedir?



Yere bir fon bezi ve minder, orada uyurum. Hiçbir setimizde karavana çekilip oturamadık zaten. Karavana bir iki defa girmişimdir, o da makyaj için.

Pahalı bir oyuncu musun?



Kıymetli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Pahalı olduğumu düşünmüyorum.





Sadece komedi filmleri gişe yapabiliyor bu memlekette. Neden?



Ülke olarak mutsuzuz çünkü. Herkes öfkeli. Başkaları adına düşünüp karar veren bir sürü insan türedi. Edepsizlik ayyuka çıktı.

Can Manay mı, Robot 216 mı?

Robot 216.



Komedi mi, dram mı? Dram. Ben komedi oyuncusu değilim. Drama benim konforlu alanım.

Gişe filmi mi, sanat filmi mi?

Çok saçma. Hem gişe filmi hem de sanat filmi olabilir.

Yani bir gün kendini Nuri Bilge Ceylan filmlerinde görmek ister misin?



Ben oyuncuyum. Güzel hikayelerde görmek isterim kendimi.



İnternet dizisi mi, televizyon dizisi mi?



Mümkünse internet dizisi.

Dünyanın tanıdığı, ödüllü ama yalnız bir oyuncu olmak mı, çok aşık, mutlu ama sıradan biri olmak mı?

Dünyanın tanıdığı yalnız bir oyuncu olmak.



Twitter mı, Instagram mı?

Instagram.

Kebap mı, sushi mi?

Kebap.



Çay mı, kahve mi?

Çay.



Kedi mi, köpek mi?

Ayı.

Tavla mı, Playstation mı?

Tavla. Ben analog bir adamım.



En son izlediğin dizi?

Çukur.



En son izlediğin film?

El Chapo’nun belgeseli.