Özcan Deniz’in 300 dolarlık konser biletleri günler öncesinden tükendi (İsrail'de Özcan Deniz izdihamı)
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz İsrail'de konser verdi. İstanbullu Gelin dizisine hayran olan İsraillilerin “seks sembolü” olarak seçtiği Özcan Deniz’in konserinin 300 dolardan satılan biletleri günler öncesinden tükendi.
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Özcan Deniz, İsrailli Gelin dizisi ile büyük bir hayran kitlesi kazandığı İsrail'de konser verdi. Biletleri 300 dolardan satılan ve günler öncesinden tükenen konser, başkent Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da düzenlendi.
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2Yoğun sevgi gösterileri arasında konserine başlayan Deniz’e, konser sırasında İstanbullu Gelin dizisinde başrolü paylaştığı oyuncu Aslı Enver de sahneye çıkarak eşlik etti.
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3Hürriyet’in haberinde, İsrailli yetkililere dayandırılan bilgiye göre, biletleri 300 dolardan satılan konsere 11 bin kişi katıldı.
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4Özcan Deniz, bu akşam yine Tel Aviv'deki Menora Mictachim Arena'da bir başka konser düzenleyecek.
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5Bu akşamki konsere de 11 bine yakın müzikseverin katılması bekleniyor.
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6Özcan Deniz'in İsrail'de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı.
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7Bu haberin ardından "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti.
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8BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin" çağrısı yapılmıştı.
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9Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi sayesinde Deniz ve Enver'in geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'deki turizm firmaları, dizinin çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.
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İsrail'in Haaretz gazetesi, bir süre önce yayımladığı "Türkler geri döndü ve tüm İsrail'i kendilerine müptela ettiler" başlıklı bir yazıyla tüm ülkenin İstanbullu Gelin dizisine bağımlı hale geldiğine ve kadınların Özcan Deniz için deli olduğuna dikkat çekmişti.
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İsrail'in Viva kanalında gösterilen İstanbullu Gelin'in ülkede her geçen gün büyüyen bir külte dönüştüğünü, bu Türk dizisi karşısında İsraillilerin tüm zamanların en yoğun histerisine kapıldıklarını aktaran Haaretz gazetesi, dizinin başrollerinden Faruk Boran'ı canlandıran Özcan Deniz'den 'İsrail'in yeni seks sembolü' diye söz etmişti.