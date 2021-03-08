Özdemir Erdoğan'dan yeni çıkış: Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?

Erdoğan, "Magazin dünyasından da çok büyük eleştiri aldınız... Size yöneltilen bu eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Zeki Müren'in ilk sahne yıllarındaki geleneksel klasik müzik yorumlarına, hiçbir sözümüz olmamıştır. Yazılanlar, çizilenler, arkamızdan söylenenler, yalandır, yanlıştır, maksatlıdır. Benim eleştirimi maksatlı yorumlayanlar var. Piyasaya çıkıp spekülasyonlardan pay alıp şöhretlerini güncellemek zorunluluğunu hisseden tipler bunlar... Nasılsa Özdemir Erdoğan'a atış serbest deyip, saygısızca yorum yapıyorlar. Bu süreçte Müzik Yorumcuları Birliği Başkan'ı Burhan Şeşen şöyle bir tweet attı: 'Mesela ben biraz daha yaşlanıp Zeki Müren için kötü sözler söylersem beni direkt vurun.' Şeşen'in bu paylaşımının açılımı; 'Zeki Müren'i eleştiren bu yaşlı Özdemir Erdoğan'ı vurun'dur. Şimdi soruyoruz bu kişi nasıl bir sanatçıdır? Ve MÜYORBiR Başkanlığı'na ne kadar yakışıyor?"

Özdemir Erdoğan, kısa bir süre önce Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı” iddiasında bulunmuştu. Sanat dünyası, Özdemir’e bu ifadeleri dolayısıyla tepki göstermişti.