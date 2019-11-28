Özel yapım malikane servet fiyata satışta (Naomi Campbell Vladislav Doronin)

Ünlü süper model Naomi Campbell’ın eski sevgilisi Vladislav Doronin tarafından Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında yaptırılan fütüristik malikane satışa sunuldu.
2008 ve 2012 arasında beraberlik yaşayan ikilinin bu dönemde ünlü İngiliz mimar Zaha Hadid’e ilginç tasarımlı evi yaptırdıkları ifade ediliyor.
Campbell’dan ayrıldıktan sonra evi satmak isteyen Doronin’in 140 milyon dolara satışa koyduğu malikaneyi satamadığı ve bu nedenle büyük bir indirim yaparak 100 milyon dolara düşürdüğü bildirildi.
Öte yandan Doronin'den ayrılan ünlü modelin kendisinden 23 yaş küçük şarkıcı Liam Payne ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.