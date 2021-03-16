Özge Borak Menajerimi Ara'da

Star’ın sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de birçok projede yer alan ünlü oyuncu Özge Borak, dizinin 30’uncu bölümünden itibaren oyuncu kadrosuna dahil olarak, ‘Ceyda’ karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

16.03.2021 - 12:41

Özge Borak Menajerimi Ara'da - 1

Pazar akşamlarının sevilen dizisi ‘Menajerimi Ara’dan yeni bölüm ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. Özge Borak’ın ‘Ceyda’ karakteriyle dizinin kadrosuna katılması ses getirirken yayınlanan ön izleme sahnesi, yeni bölüme ve ‘Ceyda’ karakterine dair heyecanı artırdı. 

MENAJERİMİ ARA 30. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME (TIKLA İZLE)

Özge Borak Menajerimi Ara'da - 2

Dizinin yeni bölümünde Serkan, Ego Ajans’ta birçok sırrın patlak vermesinin ardından Ceyda’ya ajans ortaklığı teklif ediyor. 

Özge Borak Menajerimi Ara'da - 3

Serkan’ın ajanstakileri göndermek konusundaki kararlılığı dikkat çekerken, Ceyda’nın bu teklif karşısındaki tavrının ne olacağı ve ajanstakileri neyin beklediği ise merak konusu oluyor.

Özge Borak Menajerimi Ara'da - 4

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Özge Borak, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan ‘Menajerimi Ara’nın yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu ise Ekin Atalar kaleme alırken yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

 

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