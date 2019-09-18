Özkan Uğur: Grupları egolar bitiriyor

1 Özkan Uğur önceki gün Nişantaşı’ndaki bir poliklinik çıkışı objektife yansıdı. Grip olduğunu ve kontrole geldiğini belirten Uğur, “Grup olarak grip olduk. doğrusunu söylemek gerekirse bana da Fuat’tan (Güner) geçti” dedi.







2 Kendisinin de rol aldığı Cem Yılmaz’ın Kara Komik Filmler serisinin ilkinin 18 Ekim’de vizyona gireceğini belirten Uğur, “Cem çok farklı ve güzel işler yapıyor. Gişe yine her zamanki gibi devam edecektir. Cem’in filmleri çok kaliteli oluyor, insanların da böyle değişik filmlere ihtiyacı var” diye konuştu.





3 Uğur, yakında 50. yılını kutlayacak olan MFÖ'nün sürekli ayrılarak dağılacağı haberlerinin hatırlatılmasına ise gülerek “Valla onlar bir türlü ayıramadılar ama biz ayrılmıyoruz hala devam ediyoruz. Sağlığımız yerinde oldukça da devam edeceğiz inşallah” dedi.





