Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e Miss Universe desteği

Kaymaz dün yaptığı paylaşımda kızı için şunları söyledi:

“Hedef değil yolculuk önemli diyerek yollamıştım seni... Müthiş bir 2,5 hafta geçirdin. Önce kendini, aileni... Ülkeni en yakışır şekilde temsil ettiğin için sana teşekkür ederim. Tüm emeklerim helal olsun! ‘Seçici suskunluk’ ile savaşırken uzun yıllara hedef koymuştuk... Birinin gözlerine bakıp ,merhaba demen için kaç yıl bekledik biz biliyoruz.. Bugün herkesin alkışladığı zaten Allah vergisi güzelliğin bir önemi olmadığının farkında olduğun için çok şanslısın."