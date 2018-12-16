Özlem Kaymaz'dan kızı Tara de Vries'e Miss Universe desteği
Kardeşinin hastalığı nedeniyle küçükken ‘seçici suskunluk’ yaşayan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, önceki akşam Miss Universe’te dünyanın karşısına çıkıp gurur yaşadı. Kaymaz, mayolu ve kostümlü geçişte yer alan kızının yarışmanın favorisi Venezuela Güzeli'nin yanında yürüdüğünü belirterek, "20 yaşında, muhtemel kraliçenin yanında aslanlar gibi yürüdün. Bravo sana" ifadesini kullandı.
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Kardeşinin hastalığı nedeniyle küçükken ‘seçici suskunluk’ yaşayan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, önceki akşam Miss Universe’de dünyanın karşısına çıkıp gurur yaşadı.
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Tayland'da 17 Aralık'ta yapılacak Miss Universe öncesi, güzeller önceki akşam mayo ve gece kıyafetleriyle podyumdaydı. Türkiye Güzeli Tara De Vries, pembe mayo ve bej rengi elbisesiyle göz kamaştırdı.
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Kaymaz, yarışmanın favorisi Venezuela Güzeli'nin yanında yürüyen kızı için Instagram'da sarf ettiği şu sözleriyle Tara'yla gurur duyduğunu dile getirdi:
"20 yaşında, muhtemel kraliçenin yanında aslanlar gibi yürüdün. Bravo sana."
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Kaymaz dün yaptığı paylaşımda kızı için şunları söyledi:“Hedef değil yolculuk önemli diyerek yollamıştım seni... Müthiş bir 2,5 hafta geçirdin. Önce kendini, aileni... Ülkeni en yakışır şekilde temsil ettiğin için sana teşekkür ederim. Tüm emeklerim helal olsun! ‘Seçici suskunluk’ ile savaşırken uzun yıllara hedef koymuştuk... Birinin gözlerine bakıp ,merhaba demen için kaç yıl bekledik biz biliyoruz.. Bugün herkesin alkışladığı zaten Allah vergisi güzelliğin bir önemi olmadığının farkında olduğun için çok şanslısın."
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"Gösterdiğin Cesaretin, özgüvenin ve çaban için... Senin bu hastalığı aşarken şahit olduğum mücadelen için seni ayakta alkışlıyorum. Tacını taktın bile Tara’cım. Başardın! Kendi sesin olmakla kalmadın. Eminim birçok genç kızın sesi, ümidi, rol modeli olacaksın ileride. Vazgeçmediğin, çabaladığın önce kendine sonra bana inandığın için teşekkür ederim."
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"Yolun, Bahtın açık olsun!... Yessss we did it! Ben de, tüm sevenlerin de seninle gurur duyuyoruz. En ama en çok gururlananlar ise Daniel ve Dante. ‘Ablacım’. Finali için youtube kanalı miss universe 2018 canlı yayın pazar gecesi sabaha karşı 03.00 17 Aralık seninleyiz kuzum. Çook özledik artık gel! Politik oyunları aştın ve oldu da taç taktın özlemeye devam edeceğiz mecbur.”
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Tara de Vries, özel geceden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor. İşte Tara de Vries'in Miss Universe paylaşımlarından bazıları...
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