Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü

Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'a yerleşen rock müzik sanatçısı Özlem Tekin çiftliğini büyüttü. Çiftliğine küçükbaş hayvanlar alan Tekin yanına personel de aldı. İşte Tekin'in Muğla'nın Milas ilçesindeki köy hayatından yansıyan yeni kareler...
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12.05.2021 - 09:54
2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen Özlem Tekin, şalvarlı haliyle objektiflere yansıdı.
30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcı, organik tarıma merak sardı.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şehirden bir hayli uzakta olan 49 yaşındaki şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.
Köpeklerini yanından ayırmayan Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanların olduğu görüldü.
Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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