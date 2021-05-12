Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü

Geçtiğimiz yıllarda Bodrum'a yerleşen rock müzik sanatçısı Özlem Tekin çiftliğini büyüttü. Çiftliğine küçükbaş hayvanlar alan Tekin yanına personel de aldı. İşte Tekin'in Muğla'nın Milas ilçesindeki köy hayatından yansıyan yeni kareler...

12.05.2021 - 09:54

Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 1
2016 yılında müziğe ara vererek Muğla'nın Milas ilçesindeki bir köye yerleşen Özlem Tekin, şalvarlı haliyle objektiflere yansıdı.
Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 2
30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcı, organik tarıma merak sardı.


Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 3
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Şehirden bir hayli uzakta olan 49 yaşındaki şarkıcı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.


Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 4
Köpeklerini yanından ayırmayan Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanların olduğu görüldü.


Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 5

Yıllardır müzik sektöründen de sosyal medyadan da uzak olan Tekin'in çiftliğine personel aldığı da dikkatlerden kaçmadı.

İşte diğer kareler...

Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 6
Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 7
Özlem Tekin'in köy hayatı: Çiftliğini büyüttü - 8

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