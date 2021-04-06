Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum

'Metal müziğin babası' olarak anılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, Los Angeles'taki evinin bahçesine giren kedileri ve kuşları tüfekle vurduğunu ifade etti. (Fotoğraflar: AFP)

06.04.2021 - 16:18

Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum - 1
Ozzy Osbourne, corona virüs tecridi sırasında Los Angeles'taki evinin bahçesine giren kedileri ve kuşları vurduğunu açıkladı.


Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum - 2
Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığına göre; 72 yaşındaki müzisyen tüfeğini ateşlemeyi eğlenceli bulduğunu ve bunun kafasını dağıtmasını sağladığını ifade etti.


Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum - 3
Osbourne verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Kafamı dağıtmamı sağlıyor adamım. Evdeyken asla düzgün yürüyemeyeceğimden endişe duyuyorum. Atış yapmaya başladığımda ateş edememiştim. Şimdi her dakika ölü kediler ve kuşlar oluyor."


Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum - 4
Evinde 10'a yakın köpeği de bulunan usta sanatçı hayvanlarının tüfek sesini duyduğunda verdiği tepkiye dair soruyaysa "Canları cehenneme" diye yanıt verdi.


Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum - 5
Daha önce bir yarasayı ve bir güvercini ısırmasıyla tepki çeken sanatçı eyleminin katliama neden olduğunu da kabul etti.

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