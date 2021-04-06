Ozzy Osbourne: Hayvanları tüfekle vuruyorum



'Metal müziğin babası' olarak anılan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, Los Angeles'taki evinin bahçesine giren kedileri ve kuşları tüfekle vurduğunu ifade etti. (Fotoğraflar: AFP)

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06.04.2021 - 16:18

Ozzy Osbourne, corona virüs tecridi sırasında Los Angeles'taki evinin bahçesine giren kedileri ve kuşları vurduğunu açıkladı.







Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığına göre; 72 yaşındaki müzisyen tüfeğini ateşlemeyi eğlenceli bulduğunu ve bunun kafasını dağıtmasını sağladığını ifade etti.







Osbourne verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Kafamı dağıtmamı sağlıyor adamım. Evdeyken asla düzgün yürüyemeyeceğimden endişe duyuyorum. Atış yapmaya başladığımda ateş edememiştim. Şimdi her dakika ölü kediler ve kuşlar oluyor."







Evinde 10'a yakın köpeği de bulunan usta sanatçı hayvanlarının tüfek sesini duyduğunda verdiği tepkiye dair soruyaysa "Canları cehenneme" diye yanıt verdi.







Daha önce bir yarasayı ve bir güvercini ısırmasıyla tepki çeken sanatçı eyleminin katliama neden olduğunu da kabul etti.

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