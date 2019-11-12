Pamela Anderson, Wikileaks kurucusu Julian Assange için Trump’tan af istedi

Assange'ın hiçbir bilgiye erişiminin bulunmadığını, hiç kimseyle iletişimde bulunamadığını, çocuklarıyla bile konuşamadığını belirten Anderson şöyle konuşmuştu:

"O iyi bir adam, inanılmaz bir kişi. Onu seviyorum, nelerden geçtiğini tahayyül etmekte zorlanıyorum. Onu görmek muhteşemdi, ama ona bu yaptıkları yasaların kötüye kullanılmasının bir uygulaması. Hücresinden çıkamaması tam bir şok. Uzun bir mücadele olacak ve o bizim desteğimizi hak ediyor. Desteğimize ihtiyacı var. Her birimiz elimizden ne geliyorsa yapmalıyız, belki ona yazmalıyız, onu cesaretlendirmeliyiz. Mücadeleye devam etmek zorundayız, çünkü bu adil değil. Gerçeği ortaya çıkarmak için öyle çok şey feda etti ki ve biz gerçeği hak ediyoruz."