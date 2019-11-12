Pamela Anderson, Wikileaks kurucusu Julian Assange için Trump’tan af istedi

Sahil Güvenlik dizisinin ünlü yıldızı Pamela Anderson, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’a açık mektup yazarak istekte bulundu. 52 yaşındaki ABD’li oyuncu, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange için Trump’tan af istedi.
Yazdığı mektupta Trump çiftine övgüler yağdıran Anderson, “Dürüstlük, kesinlikle Hillary'yi (Clinton) mağlup eden ve bu büyük çifti dünyaya getiren, sizi dünyadaki en güçlü çift konumuna taşıyan temel prensipti” ifadesini kullandı.
Mektubunda Trump’ın daha önce bir WikiLeaks hayranı olduğuna da vurgu yapan Anderson, “Julian Assange’ı affetmeniz ve ülkesine iade edilmesiyle bir gazetecinin işkence hayatına itilmesine izin vermemeniz durumunda halk size saygı duyacaktır” dedi.
Anderson ayrıca Twitter’dan “Bir zamanlar” notuyla 2005’te Donald Trump’ın doğum günündeyken Trump çiftiyle çekilen bir fotoğrafını da paylaştı.
Londra'nın güneydoğusundaki Belmarsh Cezaevi'nde tutulan Assange’ın, ABD'nin devlet sırlarını ifşa etmekten yargılanmak üzere iadesi talep ediliyor. İngiliz yargısı, WikiLeaks kurucusunun uzun yıllar hapis yatmasına yol açabilecek iade talebiyle ilgili kararı henüz vermedi.
Mayıs ayında, Assange'ın ilk hapishane ziyaretçisi olan Anderson, “Assange'ı hapiste görmek çok zoruma gidiyor. Süper güvenlikli bir hapishanede tutulmayı hak etmiyor. Hiçbir zaman şiddet eyleminde bulunmadı. O masum bir kişi” demişti.
Assange'ın hiçbir bilgiye erişiminin bulunmadığını, hiç kimseyle iletişimde bulunamadığını, çocuklarıyla bile konuşamadığını belirten Anderson şöyle konuşmuştu:
"O iyi bir adam, inanılmaz bir kişi. Onu seviyorum, nelerden geçtiğini tahayyül etmekte zorlanıyorum. Onu görmek muhteşemdi, ama ona bu yaptıkları yasaların kötüye kullanılmasının bir uygulaması. Hücresinden çıkamaması tam bir şok. Uzun bir mücadele olacak ve o bizim desteğimizi hak ediyor. Desteğimize ihtiyacı var. Her birimiz elimizden ne geliyorsa yapmalıyız, belki ona yazmalıyız, onu cesaretlendirmeliyiz. Mücadeleye devam etmek zorundayız, çünkü bu adil değil. Gerçeği ortaya çıkarmak için öyle çok şey feda etti ki ve biz gerçeği hak ediyoruz."