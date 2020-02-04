Pamela Anderson’ın evliliği neden 12 gün sürdü?

30 yıl önce flört ettiği Amerikalı film yapımcısı Jon Peters ile geçen ay gizli bir törenle evlenen Pamela Anderson’ın evliliği sadece 12 gün sürdü. Evlilik neden bu kadar sürede bitti?
Çifte yakın bir kaynak, People dergisine yaptığı açıklamada, çiftin birbirlerini 30 yıldır tanıdığını ama hiçbir zaman birlikte yaşamadığını belirterek, “Biriyle birlikte yaşayınca onu gerçekten tanırsınız. Pam romantik biri ama aynı zamanda bağımsızlığına da düşkün” diye konuştu.
52 yaşındaki Anderson ile 74 yaşındaki Jon Peters, 20 Ocak’ta evlendi, 1 Şubat’ta da ayrıldıklarını duyurdu.
Sahil Güvenlik dizisinin yıldızı, ayrılık açıklamasında “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız. Yaşam bir yolculuk ve aşk da bir süreç” dedi.
Çiftin henüz boşanmak için mahkemeye başvurmadığı öğrenildi.
Peters, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda, Anderson’ın son 40 yılda ilgi duyduğu tek kadın olduğunu söyleyerek, “Pamela bir sanatçı olarak hiçbir zaman tam potansiyelini ortaya koymadı. Henüz gerçek bir şekilde parlamadı. Görülenden çok daha fazlası var ya da onu bu kadar sevemezdim” demişti. Peters ayrıca, “Her yerde güzel kızlar var. Bu 35 yıl boyunca kendime birini seçebilirdim” diyen Peters, “Ben sadece Pamela’yı istedim. Bana ilham veriyor. Onu hak ettği şekilde koruyacak ve ona öyle davranacağım” ifadesini kullanmıştı.
Anderson da eşi için yazdığı şiirde “Jon Hollywood’un orijinal ‘kötü çocuğu’. Kimseye benzemiyor. Onu aile gibi çok seviyorum. Hayatı beni korkuturdu. Pek çok kız için öyledir. Artık hayatını daha fazla gördüm ve farkına vardım. Başından beri oradaydı. Asla başarısız olmadı. Şimdi ben hazırım, o da hazır. Birbirimizi anlıyor ve birbirimize saygı duyuyoruz. Birbirimizi koşulsuz seviyoruz. Şanslı bir kadınım. Tanrı’nın bir planı olduğunun ispatı” ifadelerini kullanmıştı.
Anderson ve Peters, daha önce dörder kez evlendi. Anderson; Tommy Lee (fotoğraftaki), Kid Rock ile ve Rick Saloman’la iki kez evlilik yaptı. Peters, ünlü şarkıcı Barbra Streisand ile 12 yıllık ilişki yaşadı. Anderson’un adı en son Haziran 2019’da ayrıldığı Fransız futbolcu Adil Rami (34) ile anıldı. Ünlü oyuncu, Rami’yi, kendisine şiddet uygulamakla suçlamıştı.
Peters ile daha önce Playboy modelliği yapan Anderson, Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner'in malikanesinde 1980’li yıllarda tanıştı. Peters, o yıllarda Anderson’ı Playboy dünyasından çıkarmak istediğini ancak ünlü yıldızın dergiye 13 kez kapak olduğunu söylemişti.