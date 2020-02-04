Pamela Anderson’ın evliliği neden 12 gün sürdü?

30 yıl önce flört ettiği Amerikalı film yapımcısı Jon Peters ile geçen ay gizli bir törenle evlenen Pamela Anderson’ın evliliği sadece 12 gün sürdü. Evlilik neden bu kadar sürede bitti?

Çifte yakın bir kaynak, People dergisine yaptığı açıklamada, çiftin birbirlerini 30 yıldır tanıdığını ama hiçbir zaman birlikte yaşamadığını belirterek, “Biriyle birlikte yaşayınca onu gerçekten tanırsınız. Pam romantik biri ama aynı zamanda bağımsızlığına da düşkün” diye konuştu.