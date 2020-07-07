Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu

Rap şarkıcısı Kanye West'in ardından Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Hilton'un sosyal medyadaki açıklamasını ciddiye alanlar da oldu, şaka olduğunu düşünenler de. Sosyetik DJ'in "Amerika'yı yeniden seksi yap", "Oval Ofis'i Kalp Şeklinde Ofis yapacağım" gibi mesajları ile 'Pembe Saray' paylaşımları espri konusu oldu.

ntv.com.tr 07.07.2020 - 10:59 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 11:14

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu - 1

Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı eşi Kanye West’in ardından Hilton otellerinin varisi, sosyetik DJ Paris Hilton da ABD Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Tıpkı West’in adaylık açıklaması gibi Hilton’un da adaylık konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılamadı. Ancak Hilton'un paylaşımları sosyal medyada alay konusu oldu.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu - 2

PEMBE SARAY

Paris Hilton “Başkanlık için Paris” şeklinde attığı tweet serisinde Donald Trump’ın “Amerika’yı yeniden büyük yap” sloganına atıfta bulunarak “Amerika’yı yeniden seksi yap” sloganıyla paylaşım yaptı. Beyaz Saray’ı pembeye çevirdiği görülen Hilton’un paylaşımının altına ‘Pembe Saray’ yorumları yapıldı.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu - 3

"OVAL DEĞİL KALP OFİS"

Hilton bir başka paylaşımında, fotoğrafının Oval Ofis masasına iliştirilmiş halini yayınlayarak, “Oval Ofis’i Kalp Şeklinde Ofis’e mi çevirmeliyim?” diye sordu.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu - 4

"KADIN ELİ DEĞMELİ"

Bir başka Oval Ofis’li paylaşımında Hilton, “Pek çok fikir alışverişinden sonra Oval Ofis’in yeniden dekore edilmeye ve kadın dokunuşuna ihtiyaç duyduğuna karar verdim” dedi. Hilton ayrıca başkan yardımcısı olarak da Rihanna’yı seçtiğini belirtti.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu - 5

Rap’çi Kanye West, hafta sonu kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, “Tanrı'ya inanarak, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek Amerika’nın vaatlerini gerçeğe dönüştürmeliyiz” açıklamasını yapmış, seçim sloganını da “VISION2020”, yani “VİZYON2020” olarak belirlediğini vurgulamıştı.

Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu - 6

ELON MUSK'TAN DESTEK

3 Kasım’daki seçimlere gerçekten katılıp katılmayacağı ya da resmi başvurusunu yapıp yapmadığına dair net bir açıklama yapılmazken, West’e ilk destek Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan gelmişti. Musk, Twitter üzerinden “Benim tam desteğim senindir” mesajını paylaşmıştı.

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