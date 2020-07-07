Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na aday oldu

Kim Kardashian’ın rap şarkıcısı eşi Kanye West’in ardından Hilton otellerinin varisi, sosyetik DJ Paris Hilton da ABD Başkanlığı’na aday olduğunu açıkladı. Tıpkı West’in adaylık açıklaması gibi Hilton’un da adaylık konusunda ciddi olup olmadığı anlaşılamadı. Ancak Hilton'un paylaşımları sosyal medyada alay konusu oldu.