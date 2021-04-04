Paris Hilton: Geçmişteki travma ilişkilerimi etkilese de nişanlım beni ben olduğum için seviyor

Sosyetik ismin The Times'da yazdıklarını Independent Türkçe şöyle aktardı:

"Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor. Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor. Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum, böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz."