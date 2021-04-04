Paris Hilton: Geçmişteki travma ilişkilerimi etkilese de nişanlım beni ben olduğum için seviyor

04.04.2021 - 16:06
Sosyetik ismin The Times'da yazdıklarını Independent Türkçe şöyle aktardı:
"Yatılı okulda yaşadığım cehennem sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bu, bugün bile ilişkilerimi etkiliyor. Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor. Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum, böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz."
Yıldız, yaşam biçiminin "gelip geçici" doğası nedeniyle sıklıkla "gerçekten yalnız" hissettiğini söyledi. Hilton şöyle yazdı:
"Böylesi gelip geçici yaşamak, devamlı yolda olmak, yuva kurmanın zor olması anlamına geliyor."
Fakat Hilton bu yıl şubatta, 40. yaş gününde, risk sermayedarı sevgilisi Carter Reum'la nişanlanmıştı.
Ünlü sima şunları yazdı:
"Renkli bir flört geçmişine sahip olduğum sır değil. Ama Carter bana saygı duyuyor ve hiçbir şey beklemeden beni ben olduğum için seviyor. Buna daha önce hiç sahip olmadım."
Ünlü isim şunları söylemişti:
"Bu gerçekten dört gözle beklediğim ve bir araya geldiğimizden beri üzerine çokça konuştuğumuz bir şey. Bir aileye sahip olmak çok heyecan verici olacak, çok tatlı olacaklar ve bu çok eğlenceli olacak. Önce evlilik, ardından da bebekler."
EŞİNİN SOYADINI ALACAK
40 yaşındaki Hilton, Reum'un soyadını almayı planladığını da şöyle ifade etmişti:
"Alacağım ama Paris Hilton-Reum gibi tireli bir şey düşünüyorum çünkü ismim sadece benim ismim. Bunu sevdim."