Paris Hilton’dan 2000’li yıllara dönüş koleksiyonu
Paris Hilton, 2000’li yıllardaki tarzını yansıttığı yeni bir koleksiyon yarattı. Hilton, koleksiyonu için, “Seksi” tanımlaması yaptı.
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Hilton otelleri varisi olarak ünlenen model Paris Hilton, dünyaca ünlü giyim markası Boohoo için bir koleksiyon hazırladı.
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Hilton, hazırladığı 70 parçalık koleksiyonu sosyal medya hesabından duyurarak koleksiyonla ilgili kısa bir bilgi verdi.
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Tasarımlarında kendi stilinin öne çıktığını belirten Hilton “Los Angeles'ın palmiyelerinden ilham alarak bir koleksiyon hazırladık. Gümüş parti elbiseleri ve seksi halter yaka mayoları çok sevdim. Her zaman kendi tarzımı yaratıyorum ve bunu koleksiyona da yansıttık” dedi.
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20 Haziran’da satışa çıkacak olan koleksiyonda metalik elbiseler, cesur hayvan baskıları, palmiye motifleri ve pembe öne çıkıyor.
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Hilton, 2000’li yıllardaki stilinden ilhamla hazırladığı koleksiyon için, “Tek kural sıkıcı olmamak ve her yerde giyilebilir güzel elbiseler” ifadesini kullandı.
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Paris Hilton yeni koleksiyonu için önümüzdeki günlerde Los Angeles'ta bir lansman partisi yapacak.
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Koleksiyon fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Koleksiyondaki parçalar 75 sterlinin, yani yaklaşık 460 TL’nin altında fiyatlara satılacak.