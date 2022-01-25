Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler

Haberler 25.01.2022 - 14:43
Paris Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Schiaparelli Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 defilesinde sokaklar podyuma dönüştü. Defilenin konukları arasında, çiçeği burnunda çift Julia Fox ve Kanye West de vardı. West, sadece gözlerini açıkta bırakan siyah maskesiyle dikkat çekerken, çiftin birbirleriyle uyumlu olarak siyah deri kıyafet tercihi dikkat çekti.
44 yaşındaki West ile 31 yaşındaki Fox'un el ele poz vedikleri defile girişinde birbirinden renkli isimler objektiflere takıldı.
İşte Paris sokaklarını podyuma çeviren moda tutkunlarının ilginç stilleri...
Julia Fox, Richie Shazam
Richie Shazam
Nadia Lee Cohen
Christine Chiu
Laverne Cox
Olivier Rousteing
Jaime Xie
Chiara Ferragni, Valentina Ferragni
Chiara Ferragni
Nadia Lee Cohen