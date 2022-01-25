Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler

Paris Moda Haftası kapsamında dün Schiaparelli Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 defilesi düzenlendi. Defileye katılanlar, ilginç stilleriyle sokağı podyuma çevirdiler. Kanye West ile yeni sevgilisi Julia Fox'tan Chiara Ferragni'ye pek çok renkli isim, stilleriyle Paris sokaklarına damga vurdu.

Haberler 25.01.2022 - 14:43

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 1

Haftası kapsamında dün düzenlenen Schiaparelli Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 defilesinde sokaklar podyuma dönüştü. Defilenin konukları arasında, çiçeği burnunda çift Julia Fox ve de vardı. West, sadece gözlerini açıkta bırakan siyah maskesiyle dikkat çekerken, çiftin birbirleriyle uyumlu olarak siyah deri kıyafet tercihi dikkat çekti.

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 2

44 yaşındaki West ile 31 yaşındaki Fox'un el ele poz vedikleri defile girişinde birbirinden renkli isimler objektiflere takıldı. 

İşte Paris sokaklarını podyuma çeviren moda tutkunlarının ilginç stilleri...

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 3

Julia Fox, Richie Shazam

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 4

Richie Shazam

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 5

Nadia Lee Cohen

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 6

Christine Chiu

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 7

Laverne Cox

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 8

Olivier Rousteing

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 9

Jaime Xie

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 10

Chiara Ferragni, Valentina Ferragni

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 11

Chiara Ferragni

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 12

Nadia Lee Cohen

Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler - 13

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