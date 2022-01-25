Paris Moda Haftası'nda sokağı podyuma çevirdiler

Paris Moda Haftası kapsamında dün düzenlenen Schiaparelli Haute Couture İlkbahar-Yaz 2022 defilesinde sokaklar podyuma dönüştü. Defilenin konukları arasında, çiçeği burnunda çift Julia Fox ve Kanye West de vardı. West, sadece gözlerini açıkta bırakan siyah maskesiyle dikkat çekerken, çiftin birbirleriyle uyumlu olarak siyah deri kıyafet tercihi dikkat çekti.