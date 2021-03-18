Patili dostların mamalara verdiği tepkiler

Evcil köpekler, özellikle beslenmek istediklerinde bunu kendi yollarıyla anlatıyor. Farklı ırklardaki köpeklerin mamalara verdiği tepkiler kimi zaman gülümsetiyor kimi zaman ise endişelendiriyor. Köpeklerin sahipleriyle kurdukları mama iletişimi dikkati çekiyor.
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Anadolu Ajansı 18.03.2021 - 10:50
Muammer Baycan'ın Border collie cinsi 5 yaşındaki Mavi isimli köpeği sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Oğuzhan Erdal'ın 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Bahadır Acın'nın Pinscher cinsi köpeği, sahibinin verdiği mamaya tepki gösteriyor.
Mert Akdoğan'ın Amerikan staff cinsi 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Bahadır Avcı'nın Pinscher cinsi 3 aylık Şans isimli köpeği sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Bahadır Acın'nın Pinscher cinsi Lusi isimli köpeği, sahibinin verdiği mamaya tepki gösteriyor.
Oğuzhan Erdal'ın 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Mustafa Aydınlı'nın Tokyo isimli 3 yaşıdaki Fransız buldoğu sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Züleyha Yaltan'ın Toy Poodle cinsi 2 yaşındaki köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
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