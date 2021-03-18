Patili dostların mamalara verdiği tepkiler

Evcil köpekler, özellikle beslenmek istediklerinde bunu kendi yollarıyla anlatıyor. Farklı ırklardaki köpeklerin mamalara verdiği tepkiler kimi zaman gülümsetiyor kimi zaman ise endişelendiriyor. Köpeklerin sahipleriyle kurdukları mama iletişimi dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı 18.03.2021 - 10:50

Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 1
Muammer Baycan'ın Border collie cinsi 5 yaşındaki Mavi isimli köpeği sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 2
Oğuzhan Erdal'ın 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 3
Bahadır Acın'nın Pinscher cinsi köpeği, sahibinin verdiği mamaya tepki gösteriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 4
Mert Akdoğan'ın Amerikan staff cinsi 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 5
Bahadır Avcı'nın Pinscher cinsi 3 aylık Şans isimli köpeği sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 6
Bahadır Acın'nın Pinscher cinsi Lusi isimli köpeği, sahibinin verdiği mamaya tepki gösteriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 7
Oğuzhan Erdal'ın 2 yaşındaki Zeyna isimli köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 8
Mustafa Aydınlı'nın Tokyo isimli 3 yaşıdaki Fransız buldoğu sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 9
Züleyha Yaltan'ın Toy Poodle cinsi 2 yaşındaki köpeği, sahibinin elindeki mamaya tepki veriyor.
Patili dostların mamalara verdiği tepkiler - 10

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