Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi

Hızlı ve Öfkeli'nin sekiz yıl önce hayatını kaybeden yıldız isimlerinden Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, Louis Thornton Allan ile dünyaevine girdi. Paul Walker'ın yakın dostu ve kızının vaftiz babası Vin Diesel de Meadow'ın mutlu gününde yanındaydı.

Haberler 23.10.2021 - 16:14

Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi - 1
2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker'ın kızı Meadow Walker (22), sevgilisi Louis Thornton Allan ile evlendi.
Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi - 2
Meadow Walker vaftiz babası olan Vin Diesel ile kol kola tören alanına çıktı.
Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi - 3
Paul Walker'ı filmin bir başka yıldızı Jordana Brewster da yalnız bırakmadı.
Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi - 4
Meadow Walker, düğünde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.


Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi - 5
Paul Walker, 40 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Meadow Walker, babasının adını yaşatmak için deniz bilimlerine hizmeti amaçlayan bir vakıf kurmuştu.

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