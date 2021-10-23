Paul Walker'ın kızı Meadow Walker ile Louis Thornton Allan evlendi
Hızlı ve Öfkeli'nin sekiz yıl önce hayatını kaybeden yıldız isimlerinden Paul Walker'ın kızı Meadow Walker, Louis Thornton Allan ile dünyaevine girdi. Paul Walker'ın yakın dostu ve kızının vaftiz babası Vin Diesel de Meadow'ın mutlu gününde yanındaydı.
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