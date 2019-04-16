Payitaht Abdülhamid oyuncusu Cem Uçan attan düşerek sakatlandı
Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterini canlandıran Cem Uçan, çekimler sırasında attan düşerek hastaneye kaldırıldı. Kolu ve bel kemği kırılan Uçan bugün ameliyat olacak.
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Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Ahmet Celalettin Paşa karakterine hayat veren Cem Uçan attan düşerek sakatlandı.
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Hastaneye kaldırılan Cem Uçan sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
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Uçan hastane odasından paylaştığı fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: "Canlar biraz bilgi kirliliği olmuş galiba. Sabahtan bu yana hadiseyi duyup arayan arkadaşlarımdan bunu anlıyorum. Dün bir kaza geçirdim canlar. Maalesef attan düşerek kolumu ve belimdeki küçük bir kemiği kırdım."
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"Şu anda durumum çok iyi. Hastanedeyim, salı günü ameliyat olacağım. İyi olacak her şey Allah'ın izni ile..."
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"Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan, gerekli müdahalelerin anında yapılmasını sağlayan yapımcımız Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici, Es Film'in uygulayıcı yapımcısı Selda Hanım ve ekibine çok teşekkür ederim."
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"Hakkınızı helal edin kızçelerim. Tüm oyuncu dostlarıma ve kamera arkası ekibimize hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. İyiyim ve daha iyi olacağım."