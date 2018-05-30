NTV

Pelin Akil ile Anıl Altan'ın Karadeniz turu

Oyuncu meslektaşlar ve aynı zamanda evli çift Pelin Akil ile Anıl Altan Karadeniz turuna çıktı. Birçok yayla gezen ikilinin tatilinden objektiflere renkli kareler yansıdı.

  • 1

    Son olarak Çember dizisinde birlikte rol alan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti tatil için Rize'ye gitti.
  • 2

    Doğayla iç içe vakit geçiren çifte köpekleri Herkül de eşlik etti.
  • 3

    Akil tatilde eşinin 28. doğum gününü de tatilde kutladı.
  • 4

  • 5

    İkili Zil Kalesi, Palovit Şelalesi, Sal Yaylası, Amlakit Yaylası ve Badara Yaylası'nı gezdi.
  • 6

    32 yaşındaki Akil yöresel kıyafetlerle de poz vermeyi ihmal etmedi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin