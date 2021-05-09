Pınar Altuğ'dan estetik yanıtı: İyi makyaj ve Photoshop candır

09.05.2021 - 17:23
Pınar Altuğ, Intagram sayfasında yaptığı son paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan oyuncuyu görenler tanımakta zorlanmış hatta Hadise'ye benzetmişti.
Zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla gündem olan Altuğ, bu karelerden birinin altına gelen "Kilo verdiğiniz aşikar. Lakin yüzünüze küçük dokunuşlar olarak neler yaptırdınız?" yorumuna yanıt verdi.
Birkaç gün önce de yemek masasının fotoğrafını yayınlayan Pınar Altuğ, takipçisinin "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" yorumuna yanıt vermiş ve "O yemeği bulamayanlar Instagram’a da giremiyordur" diye tepkisini dile getirmişti.
Altuğ, daha önce de makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını yayınlamıştı. Takipçileri Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcı, "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yorumunu yapmıştı. Hemen cevap veren Pınar Altuğ, "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazmıştı.
"ONLARA UZANACAK DİLİ KOPARIRIM"
Altuğ geçtiğimiz haftalarda, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar... Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlara uzanacak dili koparırım" şeklinde konuşmuştu.