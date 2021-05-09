Pınar Altuğ'dan estetik yanıtı: İyi makyaj ve Photoshop candır

"ESTETİKLERİMİ YAZAR MISINIZ?"

Altuğ, daha önce de makyajsız ve filtresiz bir fotoğrafını yayınlamıştı. Takipçileri Altuğ’un fotoğrafını doğal bulup beğeni yağmuruna tutarken bir kullanıcı, "Yaptırmadığı estetik yok, ne doğallığı. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değil elbette, ama 'doğal' demeniz komik" yorumunu yapmıştı. Hemen cevap veren Pınar Altuğ, "Rica etsem estetiklerimi bir yazabilir misiniz? Arada unuttuklarım vardır belki..." yazmıştı.