Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

İŞTE PINAR DENİZ'İN DOĞAL HALLERİ