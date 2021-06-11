Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterine hayat veren Pınar Deniz şu sıralar meslektaşı Yiğit Kirazcı'yla yaşadığı aşkla gündemde. Peki, Pınar Deniz kimdir? İşte merak edilenler...

11.06.2021 - 09:53

Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 1

Son dönemin en çok takip edilen işlerinden olan Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakteriyle ekibe dahil olan Pınar Deniz, şimdi de Aşkın Kıyameti adlı filmde başrolü paylaşmaya hazırlanıyor.

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İlk olarak Vatanım Sensin adlı yapımla adından söz ettiren Pınar Deniz, o günden beri başarılı projelerde yer almaya devam ediyor.
Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 3

PINAR DENİZ KİMDİR?

4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.

Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.

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Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.

Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve  tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.

İŞTE PINAR DENİZ'İN DOĞAL HALLERİ

Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 5
Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 6
Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 7
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