Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

11.06.2021 - 09:53
Son dönemin en çok takip edilen işlerinden olan Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakteriyle ekibe dahil olan Pınar Deniz, şimdi de Aşkın Kıyameti adlı filmde başrolü paylaşmaya hazırlanıyor.
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PINAR DENİZ KİMDİR?
4 Kasım 1993 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir.
Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Deniz, oyunculuk eğitiminin yanı sıra dans dersleri de aldı. İlk oyunculuk deneyimini ise Evrim karakteri ile Sil Baştan dizisinde yaşadı.
Asıl çıkışını ise Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile yaptı. Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrollerini paylaştığı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.
Pınar Deniz, bir projede Can Yaman ile birlikte rol alacakken Yaman'ın tavır ve tutumları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçmesi ile gündeme gelmişti.
İŞTE PINAR DENİZ'İN DOĞAL HALLERİ