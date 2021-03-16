Pippa Middleton ikinci çocuğuna kardeşinin ve kendisinin ortak adını verdi

16.03.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 10:16
Kate Middleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. İş insanı James Matthews ile evli olan Pippa Middleton’ın bir kızı olduğu öğrenildi. İki yaşında oğlu bulunan çift, kızlarına Grace Elizabeth Jane adını verdi.
Pippa Middleton’ın kızına verdiği adın, ablası Kate Middleton ile bir bağlantısı var. Hem Kate hem de Pippa Middleton’ın ikinc ismi ismi Elizabeth. Cambridge Düşesi, Kate Middleton adıyla tanınsa da aslında tam adı Catherine Elizabeth Middleton. Tabii bu ismin Kraliçe Elizabeth ile de bağlantılı olduğunu düşünmek mümkün.
37 yaşındaki Pippa Middleton’ın ikinci çocuğuna hamile olduğu haberini annesi Carole Middleton, verdiği bir röportajda duyurmuştu. “Ailemi geçen yıla göre a fazla görmeyi umuyorum, tabii ki yeni torunumu da” ifadesiyle Pippa Middleton’ın hamile olduğunu açıklamıştı.
Çiftin ilk çocuğu Arthur Michael William Ekim 2018’de St. Mary's Hastanesi’nde dünyaya geldi. Kate Middleton da üç çocuğu Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis’i aynı hastanede dünyaya getirmişti.