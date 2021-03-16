Pippa Middleton ikinci çocuğuna kardeşinin ve kendisinin ortak adını verdi

Pippa Middleton’ın kızına verdiği adın, ablası Kate Middleton ile bir bağlantısı var. Hem Kate hem de Pippa Middleton’ın ikinc ismi ismi Elizabeth. Cambridge Düşesi, Kate Middleton adıyla tanınsa da aslında tam adı Catherine Elizabeth Middleton. Tabii bu ismin Kraliçe Elizabeth ile de bağlantılı olduğunu düşünmek mümkün.