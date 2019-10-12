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Podyum arkasında objektiflere takılanlar (Mercedes-Benz Moda Haftası)

Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul kapsamında, Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları tanıtıldı. Peki ama bugüne kadar düzenlenen Mehtap Elaidi, Şansım Adalı ve Yakup Biçer koleksiyonlarının podyum arkasında neler yaşandı, modeller nasıl hazırlandı? İşte Mercedes-Benz Moda Haftası'ndan objektiflere takılanlar...

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    Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul kapsamında, Mercedes-Benz Fashion Week 2019 koleksiyonları tanıtıldı. Mehtap Elaidi kreasyonunu tanıtmak üzere podyuma çıkacak mankenler defile öncesi son hazırlıklarını yaptı.
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    İşte Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası

    Mehtap Elaidi kreasyonunu podyum arkası
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    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
    Mercedes-Benz Fashion Week 2019 kapsamında modacı Şansım Adalı'nın Sudi Etu markası kreasyonu, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) tanıtıldı. Çarşının müzik yapımcıları ve plakçılarının bulunduğu nostaljik alanda düzenlenen defile öncesi mankenler son hazırlık ve provalarını yaptı.
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    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
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    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
  • 13

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
  • 14

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
  • 15

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
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    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası

    Şansım Adalı kreasyonu podyum arkası
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    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
    Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul kapsamında, Yakup Biçer kreasyonunu tanıtmak üzere podyuma çıkacak mankenler son hazırlıklarını yaptı.
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    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
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    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
  • 20

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
  • 21

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
  • 22

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
  • 23

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
  • 24

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası

    Yakup Biçer kreasyonu podyum arkası
    Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen Mercedes-Benz Moda Haftası İstanbul kapsamında, Yakup Biçer kreasyonunu tanıtmak üzere podyuma çıkacak mankenler son hazırlıklarını yaptı.
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