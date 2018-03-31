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Podyumda Çağla Şıkel rüzgarı

Tuvana Büyükçınar yeni koleksiyonunu Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası kapsamında Zincirlikuyu PSM’de tanıttı. Baş manken Çağla Şıkel kadar defileye katılan konutlar da şıklıklarıyla dikkat çekti.

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    Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, üçüncü gününde de birbirinden renkli defilelere ev sahipliği yaptı.

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    Tuvana Büyükçınar Demir’in Zorlu PSM’deki defilesinde Çağla Şıkel baş manken olarak podyuma çıktı.
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    2014’te “Yabancı mankenlere daha çok ücret veriliyor. Adaletli bir para sistemi getirilmediği sürece İstanbul Moda Haftası’na katılmayacağım” diyen Didem Soydan podyumda olması dikkat çekti.

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    Defileye katılan konuklar da şıklıkları ve güzellikleri ile en az mankenler kadar dikkat çekti.

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    Tuvanam defilesini Alara Koçibey, Ebru Akel, Songül Öden, Hazal Kaya, Yağmur Tanrısevsin, Merve Boluğur gibi birçok ünlü isim izledi.
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    Merve Boluğur gecenin en şık isimleri arasındaydı. 


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    Yağmur Tanrısevsin mini elbisesi ile rahat oturmak için montuyla önlem aldı.
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    Hazal Kaya ile Songün Öden defileye el ele geldi.
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    Yasemin Allen şıklığıyla dikkat çeken isimlerdendi.
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    Serenay Sarıkaya ve Ahu Yağtu
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    Defileden kareler
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