Podyumda Çağla Şıkel rüzgarı

Tuvana Büyükçınar yeni koleksiyonunu Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası kapsamında Zincirlikuyu PSM’de tanıttı. Baş manken Çağla Şıkel kadar defileye katılan konutlar da şıklıklarıyla dikkat çekti.
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Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul, üçüncü gününde de birbirinden renkli defilelere ev sahipliği yaptı.
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Tuvana Büyükçınar Demir’in Zorlu PSM’deki defilesinde Çağla Şıkel baş manken olarak podyuma çıktı.
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2014’te “Yabancı mankenlere daha çok ücret veriliyor. Adaletli bir para sistemi getirilmediği sürece İstanbul Moda Haftası’na katılmayacağım” diyen Didem Soydan podyumda olması dikkat çekti.
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Defileye katılan konuklar da şıklıkları ve güzellikleri ile en az mankenler kadar dikkat çekti.
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Tuvanam defilesini Alara Koçibey, Ebru Akel, Songül Öden, Hazal Kaya, Yağmur Tanrısevsin, Merve Boluğur gibi birçok ünlü isim izledi.
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Merve Boluğur gecenin en şık isimleri arasındaydı.
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Yağmur Tanrısevsin mini elbisesi ile rahat oturmak için montuyla önlem aldı.
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Hazal Kaya ile Songün Öden defileye el ele geldi.
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Yasemin Allen şıklığıyla dikkat çeken isimlerdendi.
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Serenay Sarıkaya ve Ahu Yağtu
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Defileden kareler
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