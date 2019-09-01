Popüler Türk rap şarkıcılarının kazançları
Rap ve hip-hop müziğin popülerleşip yükselişe geçmesi bu müzik tarzının yıldızlarına zenginlik kapısını açtı. Ceza'dan Ezhel'e, Norm Ender'den Ben Fero'ya, Reymen'den Gazapizm'e popüler rap'çilerin kazançları...
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Halkın içinden gelen ve bugüne dek mütevazı yaşamlar süren Reynmen, Ezhel, Ben Fero, Norm Ender, Ceza, Gazapizm ve Mero konserden konsere koşmaya başladı.
Büyük firmalar da gençlerin hayranlıkla izlediği rap yıldızlarını reklam filmlerinde oynatmak için harekete geçti.
İşte rap'çi ve hip-hop'çuların yeni sahne fiyatları ile reklam tarifeleri... (Kaynak: Posta)
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2
REYNMEN (YUSUF AKTAŞ)
KONSER: 150-180 bin TL
REKLAM: 1 milyon TL
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3
EZHEL (ÖMER SERCAN İPEKÇİOĞLU)
KONSER: 150 bin TL
REKLAM: 500 bin TL
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4
CEZA (BİLGİN ÖZÇALKAN)
KONSER: 100 bin TL
REKLAM: 600 bin TL
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5
MERO (ENES MERAL)
KONSER: 70 bin TL
REKLAM: 500 bin TL
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6
BEN FERO (FERHAT YILMAZ)
KONSER: 120 bin TL
REKLAM: 400 bin TL
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7
NORM ENDER (ENDER EROĞLU)
KONSER: 100 bin TL
REKLAM: 300 bin TL
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8
GAZAPİZM (ANIL ACAR)
KONSER: 80 bin TL
REKLAM: 100 bin TL