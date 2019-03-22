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Popülerliği her geçen gün artıyor: Beyaz dövme

Dövme deyince aklınıza siyah ya da renkli dövmeler geliyordur muhtemelen. Ancak beyaz dövmenin günden güne popülerleştiğini biliyor muydunuz? Neredeyse görünmez gibi olan beyaz dövmeler bazen tek başlarına bazen de koyu renklere karşı kontrast özelliği kullanılarak vücutlara kazınıyor. İşte beyaz dövmelerin en güzel örnekleri...

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