Prens Andrew'a soruşturma yok

Tecavüzle suçlanmasının ardından İngiliz Kraliyet Ailesi'nin kapılarını kapattığı Prens Andrew için İngiliz polisi soruşturmayı sonlandırdı. İddiaların daha fazla soruşturma için yeterli olmadığı aktarıldı.

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İngiliz polisi, ABD'de hakkında reşit olmayan birine cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.







17 yaşındayken Prens'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açan Virginia Roberts Giuffre'nin iddialarının daha fazla soruşturma için yeterli olmadığı sonucuna vardı.







İngiliz polisi Ağustos 2021'de davanın bir parçası olarak yayınlanan belgenin incelendiğini ve başka bir işlem yapılmayacağını açıkladı.







Prens tarafından Londra, New York ve Karayipler'de 3 kez cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Virginia Roberts ABD'de dava açmıştı.







Son olarak suçlamaların ardından Prens Andrew’a cinsel taciz iddiaları nedeniyle Kraliyet kapılarının kapandığı, kardeşleri, Charles, Edward ve Anne’in Prens Andrew’ün kamu görevlerine dönüşünü engellediği iddia edilmişti.