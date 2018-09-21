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Prens George'un son takıntısı dinozorlar

Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en büyük çocukları, İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi Prens George'un son takıntısı dinozorlar.

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    Prens George'un polis arabaları ve helikopterlere hayranlık duyduğu iyi bilinir.

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    vogue.com.tr'nin haberine göre; Prens William beş yaşındaki oğlunun, en son obsesyonunu açıkladı ve bu konuda Cambridge ailesinin tamamını eğittiğini söyledi.

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    Cambridge Dükü, Birmingham, Selly Oak'da bulunan darülacezeyi ziyareti sırasında küçük bir çocukla konuşurken, dinozor oyuncaklarını görüp, bir dinozor çizip çizmediğini sordu ve ekledi:

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    ‘Ben biliyorum çünkü George dinozorlara takıntılı ve onlar hakkında her şeyi öğreniyoruz.’
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    Babası Gibi Giyiniyor
    Henüz dört yaşında ama prensliğin tüm stil kodlarına hakim. Örnek aldığı isim ise babası Prens William. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih ettikleri paltolarla, baba-oğul itinayla içimizi ısıtıyor.

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  • 6

    Kazak Altı Şort
    Prens George, şort giymeye bayılıyor. Prensin dünyasında şort giymek için güneşi beklemeye gerek yok. O kazak altı şort kombinlerinden soğuk hava şartlarına rağmen gayet mutlu ve memnun.


  • 7

    Helikopter Kulaklığı Tutkunu
    Uçaklara ve helikopterlere karşı aşırı ilgi duyan minik prensin, en büyük tutkularından biri helikopter kulaklığıyla kendinden geçmek. Bu kulaklıklarla müzik dinleyip, dans bile ediyor.
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  • 8

    İkna Etmek Zor
    Her zaman şirin ve sevimli bir görüntü verdiğine aldanmayın. Kraliyet inadı tutunca, minik prensi ikna etmek zor. Gördüğünüz üzere babasının formülleri de işe yaramıyor.

  • 9

    Rahatına Düşkün
    Prens George, Barack Obama'yı dahi ropdöşambırıyla karşılayacak kadar rahatına düşkün. Belki de bu rahatlığı ve doğallığı yüzünden tüm dünya ona bayılıyor
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