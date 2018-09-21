Prens George'un son takıntısı dinozorlar
Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın en büyük çocukları, İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi Prens George'un son takıntısı dinozorlar.
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1Prens George'un polis arabaları ve helikopterlere hayranlık duyduğu iyi bilinir.
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vogue.com.tr'nin haberine göre; Prens William beş yaşındaki oğlunun, en son obsesyonunu açıkladı ve bu konuda Cambridge ailesinin tamamını eğittiğini söyledi.
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3Cambridge Dükü, Birmingham, Selly Oak'da bulunan darülacezeyi ziyareti sırasında küçük bir çocukla konuşurken, dinozor oyuncaklarını görüp, bir dinozor çizip çizmediğini sordu ve ekledi:
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4‘Ben biliyorum çünkü George dinozorlara takıntılı ve onlar hakkında her şeyi öğreniyoruz.’
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5Babası Gibi Giyiniyor
Henüz dört yaşında ama prensliğin tüm stil kodlarına hakim. Örnek aldığı isim ise babası Prens William. Özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih ettikleri paltolarla, baba-oğul itinayla içimizi ısıtıyor.
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6Kazak Altı Şort
Prens George, şort giymeye bayılıyor. Prensin dünyasında şort giymek için güneşi beklemeye gerek yok. O kazak altı şort kombinlerinden soğuk hava şartlarına rağmen gayet mutlu ve memnun.
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7Helikopter Kulaklığı Tutkunu
Uçaklara ve helikopterlere karşı aşırı ilgi duyan minik prensin, en büyük tutkularından biri helikopter kulaklığıyla kendinden geçmek. Bu kulaklıklarla müzik dinleyip, dans bile ediyor.
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8İkna Etmek Zor
Her zaman şirin ve sevimli bir görüntü verdiğine aldanmayın. Kraliyet inadı tutunca, minik prensi ikna etmek zor. Gördüğünüz üzere babasının formülleri de işe yaramıyor.
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9Rahatına Düşkün
Prens George, Barack Obama'yı dahi ropdöşambırıyla karşılayacak kadar rahatına düşkün. Belki de bu rahatlığı ve doğallığı yüzünden tüm dünya ona bayılıyor
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