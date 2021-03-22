Prens Harry annesi Prenses Diana'yı anlattı: Kabul etmek istemedim

Bir süredir eşi Meghan Markle ile verdiği röportajla gündemde olan üyesi Prens Harry, bu kez bir kitaba yazdığı önsözle konuşuluyor. Harry, corona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için kaleme alınan kitabın önsözünde, annesi Prenses Diana'yı kaybettiğinde neler hissettiğini anlattı. Harry, burada kaleme aldığı yazıda annesinin ölümü için, "İnanmak istemedim. Kabul etmek istemedim. İçimde büyük bir boşluk vardı" ifadelerini kullandı.

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22.03.2021 - 15:14

Bir süredir eşi Meghan Markle ile verdiği röportajla gündemde olan üyesi Prens Harry, bu kez bir kitaba yazdığı önsözle gündemde. Harry, annesi öldüğünde hissettiklerini, corona virüs salgınında ailesini kaybeden çocuklara anlattı.







Veliaht Prens Charles ile Diana'nın küçük oğlu Harry, annesi öldüğünde henüz 12 yaşındaydı. Bu olaydan çok etkilendiği bilinen Harry, yardım faaliyetlerinde hep akıl sağlığını ön plana çıkardı. Harry kendisi gibi annesini kaybeden çocuklar için devrede.

İngiltere'de, corona virüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için bir kitap piyasaya çıkmak üzere. Chris Connaughton'ın imzalı kitabın adı "Tepedeki Hastane". Kitapta, salgında hastanede çalışan annesini kaybeden bir çocuk anlatılıyor.







Prens Harry bu kitaba önsöz yazdı. Travması olan çocuklara annesi öldüğünde neler hissettiğini anlattı: İnanmak istemedim. Kabul etmek istemedim







"Sizin ne hissettiğinizi biliyorum" diyen Harry, annesi öldüğünde içinde büyük bir boşluk olduğunu yazdı ve benzer travmalar yaşayan çocuklara "Size temin ederim ki o boşluk zaman içinde sevgi ve destekle doluyor" dedi.







Lady Diana, 31 Ağustos 1997'de, Paris'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmi

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